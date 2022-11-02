Выпускница Колледжа искусств Алима Готовын стала первой вице-мисс «Азия Сибирь-2022»

Выпускница Колледжа искусств им. П.И. Чайковского (Улан-Удэ), солистка эвенкийского молодежного ансамбля «Гулувун» Алима Готовын стала первой вице-мисс «Азия Сибирь-2022». Конкурс проходил в Красноярске, сообщили в минкультуры Бурятии.За звание самой-самой боролись 50 девушек с разных городов России, в финал вышли 12 участниц.Первое место и звание «Мисс Азия Сибирь-2022» завоевала Сай-Дажи Найдан, представительница тувинской культуры, которая также получила приз зрительских симпатий. Титул второй вице-мисс Азия Сибирь 2022 достался Гуле Годжаевой (азербайджанская культура).Фото: minkultrb.ru