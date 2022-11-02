Общество 02.11.2022 в 11:38

Выпускница Колледжа искусств Алима Готовын стала первой вице-мисс «Азия Сибирь-2022»

Она представляла сойотскую культуру на межнациональном конкурсе красоты и талантов
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Выпускница Колледжа искусств Алима Готовын стала первой вице-мисс «Азия Сибирь-2022»
Выпускница Колледжа искусств им. П.И. Чайковского (Улан-Удэ), солистка эвенкийского молодежного ансамбля «Гулувун» Алима Готовын стала первой  вице-мисс «Азия Сибирь-2022». Конкурс проходил в Красноярске, сообщили в минкультуры Бурятии.

За звание самой-самой боролись 50 девушек с разных городов России, в финал вышли 12 участниц.

Первое место и звание «Мисс Азия Сибирь-2022» завоевала Сай-Дажи Найдан, представительница тувинской культуры, которая также получила приз зрительских симпатий. Титул второй вице-мисс Азия Сибирь 2022 достался Гуле Годжаевой (азербайджанская культура).

Фото: minkultrb.ru
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