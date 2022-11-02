Общество 02.11.2022 в 12:27

Вагон «Бурятия» запустили в составе «Дальневосточного экспресса» в Москве

Старт отправке «Дальневосточного экспресса» дал полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
A- A+
Текст: Номер один
Вагон «Бурятия» запустили в составе «Дальневосточного экспресса» в Москве
Жители и гости столицы России могут подробнее узнать о культуре и традициях Бурятии в московском метрополитене. В Москве в пятый раз запустили Дальневосточный экспресс, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Новый брендированный поезд «Дальневосточный экспресс» вышел на Арбатско-Покровскую линию московского метро, торжественный запуск состава состоялся в рамках комплекса мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2022». По традиции старт отправке «Дальневосточного экспресса» дал заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«Уже в пятый раз мы отправляем в путешествие по рельсам московского метрополитена «Дальневосточный экспресс». В чём его смысл? Мы хотим дать возможность москвичам прикоснуться к огромной прекрасной и во многом неизведанной земле Дальнего Востока. Это не единственный мостик, которым бы мы хотели связать столицу нашей Родины и Дальний Восток. Например, «дальневосточный гектар» может получить любой россиянин. Этой возможностью воспользовалось более 109 тыс человек, среди которых 1,6 тыс москвичей», – отметил Юрий Трутнев.

В вагоне Бурятии пассажиры Московской подземки смогут познакомиться с достопримечательностями республики, озером Байкал и его уникальными обитателями. Также москвичи узнают о традиционных праздниках республики, кухне и дацанах. Первые посетители уже оценивают оформление вагона.



«Пятый год мы запускаем этот удивительный уникальный поезд. Каждый день в московском метро ездят практически столько же пассажиров, сколько живет людей на всём Дальнем Востоке. Важно, что миллионы людей увидят самую динамичную территорию нашей страны, где создается будущее. У этого состава два головных вагона, и это неслучайно. Один описывает те уникальные новые условия для жизни, новые проекты как «Дальневосточная ипотека», «Дальневосточный гектар», университеты, возможности для образования, для туризма, которые предоставляет социальная сфера Дальнего Востока. И второй головной вагон – это возможности для инвесторов, новая экономика, которая создаётся год от года. Надеемся, что многие москвичи, гости столицы примут для себя решение посетить, а возможно и связать свою судьбу с Дальним Востоком», – рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Первые и последний вагоны поезда расскажут пассажирам о специальных программах развития Дальнего Востока. Пассажиры первого вагона, который называется «Дальний Восток – место для жизни», смогут узнать о том, как модернизируют города ДФО, создают новые рабочие места и образовательные проекты, запускают многочисленные социальные и демографические программы, среди которых «Дальневосточная ипотека», «Дальневосточный квартал», «Гектар» и другие. Второй вагон – «Дальний Восток – простор для путешествий» – поможет пассажирам составить свой собственный маршрут для поездки в восточные регионы России. В третьем вагоне можно узнать о том, благодаря чему Дальнему Востоку удаётся демонстрировать хорошие темпы развития.

Кроме того, в каждом вагоне, отсканировав QR-коды, пассажиры смогут посмотреть ролики о регионах Дальнего Востока. «Дальневосточный экспресс» будет курсировать в московском метро в течение полугода, планируется, что за это время узнать о достопримечательностях, истории и уникальной природе ДФО смогут более двух миллионов пассажиров Арбатско-Покровской линии московского метрополитена.

Фото и видео: egov-buryatia.ru
Теги
Дальневосточный экспресс метро. Москва

Все новости

Набитый омулем автомобиль задержала полиция в Улан-Удэ
02.11.2022 в 12:41
Вагон «Бурятия» запустили в составе «Дальневосточного экспресса» в Москве
02.11.2022 в 12:27
В школах Улан-Удэ расширили категорию льготников, которые будут питаться бесплатно
02.11.2022 в 12:07
Выпускница Колледжа искусств Алима Готовын стала первой вице-мисс «Азия Сибирь-2022»
02.11.2022 в 11:38
Более 50 млн клиентов Почты России будут получать уведомления с помощью сервиса МегаФон Хаб
02.11.2022 в 11:32
В Бурятии исчезли двое мужчин, отправившихся на рыбалку верхом на лошадях
02.11.2022 в 11:23
Семь авиамаршрутов из Бурятии будут субсидировать в следующем году
02.11.2022 в 10:24
Доступная кастрация
02.11.2022 в 10:00
Изменение правил расчета за общедомовые нужды
02.11.2022 в 10:00
Поезд Деда Мороза из Великого Устюга едет по БАМу
02.11.2022 в 09:59
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 ноября

Читайте также
В школах Улан-Удэ расширили категорию льготников, которые будут питаться бесплатно
В них включены учащиеся, чьи семьи получают «путинские» выплаты
02.11.2022 в 12:07
Выпускница Колледжа искусств Алима Готовын стала первой вице-мисс «Азия Сибирь-2022»
Она представляла сойотскую культуру на межнациональном конкурсе красоты и талантов
02.11.2022 в 11:38
Семь авиамаршрутов из Бурятии будут субсидировать в следующем году
В их числе рейсы в Благовещенск, Иркутск, Кызыл, Южно-Сахалинск и Томск
02.11.2022 в 10:24
Доступная кастрация
В Улан-Удэ  радостное событие
02.11.2022 в 10:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru