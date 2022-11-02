В Бурятии повестки скорректировали автокредитование

Частичная мобилизация, начатая в конце сентября, не могла не отразиться на планах автомобилистов по приобретению новых и подержанных автомобилей. Автокредитование в регионе в сентябре значительно снизилось, тогда как ранее, наоборот, наблюдался рост.В Бурятии в сентябре 2022 года количество новых автокредитов сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 17%, а объемы выдач – почти на 18%. Всего в сентябре было выдано 126 автокредитов на 128 млн. рублей, в августе – 152 автокредита на 158 млн рублей. Средний чек по автокредиту практически не уменьшился и составил 1 млн рублей. Эти данные представила аналитическая служба Объединённого кредитного бюро (ОКБ).Напомним, на днях Минобороны заявило о завершении частичной мобилизации в России.Фото: «Номер один»