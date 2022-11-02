Общество 02.11.2022 в 13:52

Призывников из Бурятии не будут отправлять в зону СВО

Такое обещание дал военный комиссар республики
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Текст: Константин Воронов
Призывников из Бурятии не будут отправлять в зону СВО
1 ноября в Бурятии, как и по всей стране, стартовал осенний призыв в армию. В этом году он будет проводиться в укороченные сроки – только два месяца (с 1 ноября по 31 декабря 2022 года), а не три, как обычно. Это необходимо для того, чтобы разделить прошедшую недавно частичную мобилизацию и традиционную призывную кампанию.

Как рассказал военный комиссар Бурятии Александр Трубников, призванные в рамках этой кампании не поедут в зону СВО:

- Хочу заверить всех наших граждан республики, что в воинские части на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции военнослужащие по призыву направляться не будут. Они пройдут военную службу в местах постоянной дислокации соединений и воинских частей Восточного военного округа, - сказал военком.

Осенний призыв этого года, по его словам, уступает по численности предыдущим. Всего планируется призвать примерно 1000 человек.

«Следуя принципу объективности, призывные комиссии, несомненно будут, учитывают пожелания призывников по вопросам предстоящего прохождения ими военной службы. Право на выбор вида и рода войск имеют граждане, освоившие сложные военно-учетные специальности в образовательных организациях ДОСААФ России», - сообщили в военном комиссариате Бурятии.

Что касается военнослужащих по призыву, срок службы которых истек, то их увольнение началось в октябре, в строгом соответствии с законодательством РФ.

«Все граждане, направленные для прохождения военной службы в Вооруженные Силы, уже на сборных пунктах будут обеспечиваться вещевым имуществом, питанием на путь следования, а также сим-картами и банковскими картами для получения денежного довольствия», - информирует военкомат.

Фото: «Номер один»
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