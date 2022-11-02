Общество 02.11.2022 в 15:31

В Бичурском районе завершается строительство детских площадок по программе «1000 дворов»

Самую крупную - в райцентре - откроют в праздничные дни
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Текст: Иван Иванов
В Бичурском районе завершается строительство детских площадок по программе «1000 дворов»
В Бичурском районе построено десять детских площадок по федеральной программе «1000 дворов». Открытие одиннадцатой в селе Бичура запланировано в праздничные дни ноября.

- Полностью завершены работы по благоустройству в 10 селах: Малый Куналей, Буй, Потанино, Поселье, Окино-Ключи, улус Шибертуй, Новосретенка, Петропавловка, Елань и село Дунда-Киреть, - сообщил заместитель главы администрации Бичурского района Артем Митапов. - В этих сёлах детские площадки построены по проекту «Минимал» и включают горку, качели, комплекс для лазания, карусель, качалки, зону воркаута. Площадка в Бичуре возведена по проекту «Медиум»: наряду со всем перечисленным предусмотрено пространство для игры в мяч.

Общая площадь детской площадки в райцентре - свыше 4000 кв метров. Здесь смогут отдыхать, играть и тренироваться дети от 1 до 14 лет.

Напомним, Бурятия вошла в перечень регионов Дальневосточного федерального округа, которые в 2022 году стали участниками программы благоустройства дворовых территорий «1000 дворов». Программа предусматривает строительство площадок для игр и занятий спортом и реализуется за счет единой дальневосточной субсидии. Решение о ее реализации было принято на VI Восточном экономическом форуме. По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова минстрой РБ совместно с центром компетенций по вопросам городской среды разработали 4 типовых решения благоустройства дворов: минимал, медиум, максимал и супер-макси.

Фото: «Бичура.инфо 24/7»
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