В Бичурском районе завершается строительство детских площадок по программе «1000 дворов»

В Бичурском районе построено десять детских площадок по федеральной программе «1000 дворов». Открытие одиннадцатой в селе Бичура запланировано в праздничные дни ноября.- Полностью завершены работы по благоустройству в 10 селах: Малый Куналей, Буй, Потанино, Поселье, Окино-Ключи, улус Шибертуй, Новосретенка, Петропавловка, Елань и село Дунда-Киреть, - сообщил заместитель главы администрации Бичурского района Артем Митапов. - В этих сёлах детские площадки построены по проекту «Минимал» и включают горку, качели, комплекс для лазания, карусель, качалки, зону воркаута. Площадка в Бичуре возведена по проекту «Медиум»: наряду со всем перечисленным предусмотрено пространство для игры в мяч.Общая площадь детской площадки в райцентре - свыше 4000 кв метров. Здесь смогут отдыхать, играть и тренироваться дети от 1 до 14 лет.Напомним, Бурятия вошла в перечень регионов Дальневосточного федерального округа, которые в 2022 году стали участниками программы благоустройства дворовых территорий «1000 дворов». Программа предусматривает строительство площадок для игр и занятий спортом и реализуется за счет единой дальневосточной субсидии. Решение о ее реализации было принято на VI Восточном экономическом форуме. По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова минстрой РБ совместно с центром компетенций по вопросам городской среды разработали 4 типовых решения благоустройства дворов: минимал, медиум, максимал и супер-макси.Фото: «Бичура.инфо 24/7»