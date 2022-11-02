В Улан-Удэ дебоширы напали «скорую помощь»

В Улан-Удэ ночью в Росгвардию поступил сигнал тревоги с автомобиля скорой помощи в Железнодорожном районе. Прибывшие группы задержания вневедомственной охраны увидели на парковке возле кафе машину «скорой помощи» и группу людей возле нее, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.Один из мужчин пытался открыть дверь автомобиля, нецензурно ругаясь и оскорбляя медиков – двух молодых девушек. Второй дебошир стоял рядом, словесно поддерживая своего изрядно нетрезвого товарища.Работники кафе рассказали, что во время работы одному из официантов стало плохо. Один из посетителей попытался оказать ему первую помощь и вызвал врачей. Тем временем, молодому человеку стало лучше, и приехавшие родители увезли его домой. Однако посетитель кафе пропустил этот момент и начал бурно возмущаться, что подъехавшие медицинские работники не оказывают помощь больному.Из-за состояния алкогольного опьянения мужчины объяснить, что молодого человека забрали родители, было невозможно, поэтому фельдшеры забаррикадировались в своей машине и нажали «тревожную кнопку».Обоих задержанных, жителей Иволгинского района 33 и 39 лет, росгвардейцы доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Работники скорой помощи написали заявление, дебоширам грозит административная ответственность.Фото: Росгвардия