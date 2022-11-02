Общество 02.11.2022 в 15:53

В Тункинском районе Бурятии сельчанин убил двух знакомых

Мужчину – после пьяной ссоры, а женщину, как случайную свидетельницу

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В Тункинском районе Бурятии сельчанин убил двух знакомых
В Тункинском районе Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего местного жителя, обвиняемого в «убийстве двух лиц с целью скрыть другое преступление», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Обвиняемый проживал в селе Кырен в доме вместе с 68-летним братом своей бывшей сожительницы. Вечером 17 июля нынешнего года к ним в гости пришла знакомая 37-летняя односельчанка. Втроем они стали употреблять спиртные напитки. Спустя некоторое время между мужчинами на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, в ходе которой обвиняемый выхватил склданой нож и нанес им не менее десяти ударов в грудную клетку противника.

После этого злоумышленник переключился на женщину, которая стала кричать и пообещала сообщить об его преступных действиях в правоохранительные органы. Желая избавиться от свидетеля, злоумышленник также нанес ей несколько ударов ножом в грудную клетку.

Оба потерпевших от полученных повреждений скончались на месте происшествия. Мужчина после учиненной расправы лег спать, а утром рассказал о преступлении знакомым, которые позвонили в правоохранительные органы, после чего обвиняемого задержали на одной из улиц села.

В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: buryatia.sledcom.ru

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