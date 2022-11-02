Общество 02.11.2022 в 16:04

Зампред правительства Бурятии раскритиковал строителей пансионата для престарелых

Подрядчикам дано два дня на исправление недостатков
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Текст: Константин Воронов
Зампред правительства Бурятии раскритиковал строителей пансионата для престарелых
Сегодня зампред правительства Бурятии Евгений Луковников лично посетил площадку по строительству пансионата для престарелых в Улан-Удэ. Еще месяц назад рабочие на пансионате должны были закрыть тепловой контур. Однако на сегодня эта работа до сих пор не выполнена.

«На улице уже минус 15, дальше температура будет еще понижаться и все, здание вымерзнет, и все отделочные работы придется делать заново. Почему я не вижу на объекте ни одного дополнительного обогревающего прибора? Сегодня это все можно обеспечить. Даю вам два дня для закрытия теплового контура и на подключение отопления», - сказал строителям зампред.


Со своей стороны, подрядная организация заверила, что все замечания будут устранены в срок.

«Очень большой объём работы. Некоторые субподрядные организации подвели. Но это все наверстаем и устраним. В течении двух дней устраним все замечания и запустим систему теплоснабжения», - заверил начальник участка ООО «Ремстрой» Георгий Ерохин.

После того, как тепловой контур будет закрыт, на объекте можно будет запускать систему теплоснабжения, прогреть здание и уже в полную силу вести отделочные работы.

Фото: Минстрой Бурятии
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