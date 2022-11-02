В Улан-Удэ не подтвердилась информация соцсетей об обнаружении биологических отходов

В связи с публикацией в социальных сетях и мессенджерах информации о случае обнаружения биологических отходов на территории Улан-Удэ сотрудники Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия выехали в предполагаемый район нахождения для проверки этих фактов.По результатам проведенного обследования биологические отходы в канализационных колодцах не обнаружены, сообщила пресс-служба управления.На запрос управления администрация Улан-Удэ пояснила, что по видеоматериалу, представленному в публикации, невозможно определить место нахождения объекта, и отметила, что на балансе отсутствуют подобные объекты. В аварийно-диспетчерскую службу МУП «Водоканал» информации о нахождении в системе водоотведения запрещенных отходов не поступала, при обследовании канализационных колодцев и коллекторов аварийными бригадами засоры не выявлялись.Управление напоминает, что утилизация, уничтожение биологических отходов ведется согласно с «Ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов» под контролем ветеринарных специалистов. Нарушение правил может привести к ухудшению эпизоотической и экологической ситуации в регионе или стать источником возникновения опасных инфекций и заразных болезней, общих для человека и животных, привести к принятию мер по запрету к вывозу и убою скота, запрету на реализацию продуктов животноводства, тем самым нанося экономических ущерб животноводству.Необходимо помнить, что запрещается захоронение биологических отходов в землю, вывоз их на свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты.За нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов предусмотрена административная ответственность по части 3 статьи 10.8 КоАП РФ. Это влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от сорока до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от пятисот до семисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.Фото: pixabay.com