Общество 02.11.2022 в 16:46

В Улан-Удэ не подтвердилась информация соцсетей об обнаружении биологических отходов

Специалисты Россельхознадзора  не нашли  биологические отходы в канализационных колодцах
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В Улан-Удэ не подтвердилась информация соцсетей об обнаружении биологических отходов
В связи с публикацией в социальных сетях и мессенджерах информации о случае обнаружения биологических отходов на территории Улан-Удэ сотрудники Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия выехали в предполагаемый район нахождения для проверки этих фактов.

По результатам проведенного обследования биологические отходы в канализационных колодцах не обнаружены, сообщила пресс-служба управления.

На запрос управления администрация Улан-Удэ пояснила, что по видеоматериалу, представленному в публикации, невозможно определить место нахождения объекта, и отметила, что на балансе отсутствуют подобные объекты. В аварийно-диспетчерскую службу МУП «Водоканал» информации о нахождении в системе водоотведения запрещенных отходов не поступала, при обследовании канализационных колодцев и коллекторов аварийными бригадами засоры не выявлялись.

Управление напоминает, что утилизация, уничтожение биологических отходов ведется согласно с «Ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов» под контролем ветеринарных специалистов. Нарушение правил может привести к ухудшению эпизоотической и экологической ситуации в регионе или стать источником возникновения опасных инфекций и заразных болезней, общих для человека и животных, привести к принятию мер по запрету к вывозу и убою скота, запрету на реализацию продуктов животноводства, тем самым нанося экономических ущерб животноводству.
Необходимо помнить, что запрещается захоронение биологических отходов в землю, вывоз их на свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты.

За нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов предусмотрена административная ответственность по части 3 статьи 10.8 КоАП РФ. Это влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от сорока до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от пятисот до семисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Фото: pixabay.com
Теги
отходы канализация Россельхознадзор

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