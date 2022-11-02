Аграрии Бурятии помогают участникам СВО

Аграрии Бурятии приняли участие в оказании помощи военнослужащим. Фермеры сдали мясо на «Бурятмяспром» для изготовления тушенки и дальнейшей ее отправки в зону СВО, сообщили в минсельхозе Бурятии.Всего на производство было отправлено 77 туш, в том числе 17 из Кижингинского и 10 из Бичурского районов, общим весом 12 тонн. Из этого количества произведут 16 100 банок тушенки на общую сумму около 3 млн рублей.Фермеры из других районов республики не остались в стороне и также изъявили желание поддержать бойцов, сейчас они уже собирают скот на гуманитарную помощь.Наталья Скворцова, главный технолог «Бурятмяспром» рассказала о том, что ветсанэкспертиза сдаваемого мясосырья для бойцов, участвующих в СВО, проводится вне очереди.«Сельхозтоваропроизводители предоставили от себя скот, муниципалитеты помогали с транспортом, специалисты минсельхозпрода провели работу с убойными пунктами и сотрудники Управление ветеринарии позаботились, о том чтобы на местах без проволочек выдали ветеринарные сопроводительные документы. Так, общими усилиями, мы вносим свой вклад в помощь нашим бойцам», - говорит Андрей Попов, начальник отдела животноводства министерства сельского хозяйства Бурятии.Фото: burmp.ru