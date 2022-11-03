Общество 03.11.2022 в 09:43

Корвет «Алдар Цыденжапов» принял на борту юных патриотов из Бурятии

Его посетили воспитанники оборонно-спортивного класса средней школы поселка Селенгинск
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Корвет «Алдар Цыденжапов» принял на борту юных патриотов из Бурятии
Во Владивостоке на борту корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота (ТОФ) состоялась встреча воспитанников оборонно-спортивного класса на базе средней школы посёлка Селенгинск (Бурятия) с экипажем корабля, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.



Юные гости проведут на корабле несколько суток, в ходе которых они изучат корабельный военно-морской быт, а также познакомятся с традициями и обычаями российского флота. Вместе с экипажем ребята соблюдают внутренний распорядок дня, начиная с подъёма и заканчивая вечерней поверкой на корабле.



Командование и экипаж подготовили для ребят интересную экскурсионную программу по корвету и достопримечательностям города, расположенным рядом с местом стоянки корабля. Военнослужащие корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» рассказали юным патриотам об устройстве и вооружении своего боевого корабля, провели их на ходовой пост и к корабельным орудиям, а также научили разбирать и собирать автомат Калашникова и пистолет Макарова.



На Корабельной набережной воспитанники оборонно-спортивного класса под руководством заместителя командира корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» по военно-политической работе капитан-лейтенанта Дмитрия Шеметова посетили филиал военно-исторического музея ТОФ гвардейскую краснознаменную подводную лодку «С-56».

Фото: function.mil.ru
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