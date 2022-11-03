Общество 03.11.2022 в 10:00
Россельхознадзор объявил предостережение средней школе №35 Улан-Удэ
Ведомство проверяло информацию о вспышке инфекционного заболевания и нашло нарушения
Текст: Номер один
Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии провело контрольное надзорное мероприятие в средней общеобразовательная школе № 35, где произошло отравление 11 учащихся.
В результате установлено нарушение «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов». Нарушение выразилось в непогашении поставщиком электронного ветеринарного сопроводительного документа (ВСД) на молочную продукцию в ФГИС «Меркурий». По заявлению школы эта площадка исключена из информационной системы Россельхознадзора.
Дирекции средней школы №35 объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, отметили в управлении.
Как сообщал «Номер один», прокуратура Бурятии организовала проверку информации о вспышке инфекционного заболевания в средней школе №35 в Улан-Удэ. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению администрацией образовательного учреждения санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об образовании и охране здоровья детей. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - отмечали в надзорном ведомстве.
Фото: «Номер один»
В результате установлено нарушение «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов». Нарушение выразилось в непогашении поставщиком электронного ветеринарного сопроводительного документа (ВСД) на молочную продукцию в ФГИС «Меркурий». По заявлению школы эта площадка исключена из информационной системы Россельхознадзора.
Дирекции средней школы №35 объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, отметили в управлении.
Как сообщал «Номер один», прокуратура Бурятии организовала проверку информации о вспышке инфекционного заболевания в средней школе №35 в Улан-Удэ. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению администрацией образовательного учреждения санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об образовании и охране здоровья детей. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - отмечали в надзорном ведомстве.
Фото: «Номер один»