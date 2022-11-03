Общество 03.11.2022 в 11:08

В Бурятии воры, обокравшие магазин, не оставили шансов полиции

Они усыпали путь к своему дому монетами, сотрудникам угрозыска пришлось задержать злоумышленников
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Текст: Номер один
В Бурятии воры, обокравшие магазин, не оставили шансов полиции
В Бурятии утром 1 ноября в полицию Еравнинского района обратилась хозяйка магазина в селе Телемба. Женщина рассказала о том, что утром, придя на работу, обнаружила разбитые стекла. Из торговой точки были похищены продукты питания, алкоголь, сигареты, бытовая химия и деньги. Потерпевшая оценила ущерб почти в 90 тысяч рублей, отметив, что в кассе хранилось более 30 тысяч рублей, большая часть - монетами.

Магазин не был оборудован охранной сигнализацией, отметили в республиканском МВД.

Сотрудники уголовного розыска районного отделения полиции, осмотрев место происшествия, обнаружили лежащие на земле монеты. Пройдя несколько метров, полицейские заметили, что несколько монет, пачки сигарет и продукты питания разбросаны по улице. Так оперативники пришли к дому предполагаемого подозреваемого. Оказалось, в нем проживает ранее судимая 39-летняя женщина с несовершеннолетней дочерью

Установлено, что вечером 31 октября сельчанка распивала спиртное со своей подругой. Когда знакомая ушла, к ней пришел несовершеннолетний сын подруги, и женщина продолжила распивать спиртное с ним. В ходе застолья, когда алкоголь и сигареты закончились, сельчанка предложила юноше похитить товары из магазина, расположенного неподалеку. При этом женщина взяла с собой и дочь.

Разбив окно камнями, сельчанка поняла, что не сможет пролезть между решеток. Тогда внутрь проникли подростки и передавали товары женщине, которая, в свою очередь, сложила похищенное в пакеты. Набрав несколько пакетов, троица поспешила домой, однако не заметила, что мешок порвался, и монеты, продукты питания рассыпались на дорогу. Частично злоумышленники успели употребить похищенное, остальное изъято полицейскими.

В отношении женщины возбуждены уголовные дела. Кроме того, она будет привлечена к административной ответственности по статье 6.10 КРФ об АП - за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции. Решается вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет. В адрес руководства торговой точки следователями будет вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Фото: «Номер один»
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