Погибшего сотрудника ОМОНа Бурятии наградили орденом Мужества

- Дмитрий навсегда останется в наших сердцах. Уважаемые родители, низкий вам поклон, за то, что вы воспитали такого сына – настоящего мужчину, настоящего героя, - отметил полковник Василий Лосев.





На церемонии также состоялся премьерный показ клипа в память о Дмитрии Лагунове. Слова и музыку на клип «Шмель» написала читинский журналист Елена Хзанян. Съемки клипа проходили в Бурятии и Забайкальском крае.









Заместитель начальника Управления Росгвардии Бурятии Василий Лосев вручил орден Мужества старшего сержанта полиции Дмитрия Лагунова его родителям. На церемонии, которая проходила в Забайкальском государственном университете, на родине Дмитрия в Чите, присутствовали коллеги, родственники, друзья, представители краевой администрации и студенты ЗабГУ.Старший сержант полиции Дмитрий Лагунов служил в ОМОНе «Кречет» Управления Росгвардии по Бурятии. «Шмель» - так его называли друзья за легкость, высокий рост и отличную игру в баскетбол. Дмитрий Лагунов играл за БРО «Динамо» и различные баскетбольные клубы республики. Когда Дмитрий пришел на службу в ОМОН, он взял себе этот позывной.Фото: Росгвардия Бурятии