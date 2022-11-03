Общество 03.11.2022 в 11:25

Погибшего сотрудника ОМОНа Бурятии наградили орденом Мужества

В память о Дмитрии Лагунове забайкальцы сняли клип
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Текст: Константин Воронов
Погибшего сотрудника ОМОНа Бурятии наградили орденом Мужества
Заместитель начальника Управления Росгвардии Бурятии Василий Лосев вручил орден Мужества старшего сержанта полиции Дмитрия Лагунова его родителям. На церемонии, которая проходила в Забайкальском государственном университете, на родине Дмитрия в Чите, присутствовали коллеги, родственники, друзья, представители краевой администрации и студенты ЗабГУ.

- Дмитрий навсегда останется в наших сердцах. Уважаемые родители, низкий вам поклон, за то, что вы воспитали такого сына – настоящего мужчину, настоящего героя, - отметил полковник Василий Лосев.


Старший сержант полиции Дмитрий Лагунов служил в ОМОНе «Кречет» Управления Росгвардии по Бурятии. «Шмель» - так его называли друзья за легкость, высокий рост и отличную игру в баскетбол. Дмитрий Лагунов играл за БРО «Динамо» и различные баскетбольные клубы республики. Когда Дмитрий пришел на службу в ОМОН, он взял себе этот позывной.

На церемонии также состоялся премьерный показ клипа в память о Дмитрии Лагунове. Слова и музыку на клип «Шмель» написала читинский журналист Елена Хзанян. Съемки клипа проходили в Бурятии и Забайкальском крае.



Фото: Росгвардия Бурятии
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