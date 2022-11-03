Общество 03.11.2022 в 12:01

В Улан-Удэ вынесен приговор трем убийцам из бара

Они признанным виновными в убийстве с особой жестокостью посетителя заведения и в краже его имущества
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В Улан-Удэ вынесен приговор трем убийцам из бара
В  Улан-Удэ коллегия присяжных заседателей и суд сочли достаточными доказательства следствия для вынесения обвинительного вердикта и приговора трем местным жителям в возрасте от 19 до 23 лет. Они признанным виновными, в зависимости от объема действий каждого, в «убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью», в «краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину»  и в «краже с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину».

Коллегия присяжных единогласно признала молодых людей признаны виновными в инкриминированных преступлениях, причем, двух из них – не заслуживающими снисхождения. На основании этого вердикта приговором суда одному из молодых людей назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, второму -  16 лет лишения свободы, и третьему - 13 лет лишения свободы  с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Следствием и судом установлено, что вечером 27 сентября прошлого года трое осужденных распивали спиртное в баре, расположенном на улице Гагарина в Улан-Удэ, а по окончании работы заведения отказались покидать помещение. Им сделал замечание 23-летний посетитель, знакомый с владельцами бара. Из-за этого у них произошла ссора, в ходе которой злоумышленники сначала вдвоем избили парня, после чего остались в помещении и продолжили употреблять алкогольные напитки.

Под утро они уже втроем вновь напали на потерпевшего и, действуя с особой жестокостью, нанесли ему множество ударов руками, ногами, металлическим табуретом и деревянной гитарой по голове, туловищу и конечностям. Кроме того в это же время один из них тайно похитил у своей жертвы телефон марки «Xiaomi», а также банковскую карту. После этого нападавшие покинули бар и скрылись.

Потерпевший спустя непродолжительное время скончался на месте происшествия от полученных повреждений. Позднее злоумышленник, похитивший банковскую карту, совершил с ее помощью покупки в магазине, а также снял с банковского счета в банкомате почти в 30 тыс рублей.

Собранные следствием по уголовному делу и представленные в судебных заседаниях государственным обвинителем доказательства у коллегии присяжных не оставили сомнений.

Фото: buryatia.sledcom.ru/сломанный стул
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