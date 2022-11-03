Власти Бурятии сообщили о перевыполнении плана по переселению из аварийного жилья

За 4 года в Бурятии было необходимо расселить около 3 тысяч жителей, чье жилье признали аварийным до 2017 года. Как сообщили в республиканском Минстрое, на сегодня переселение в Бурятии идет активными темпами - почти 4 тысячи человек уже покинули свои старые дома.В 2019 году в России по нацпроекту «Жилье и городская среда» стартовала программа по переселению граждан из аварийного жилья. Федеральным проектом установлен целевой показатель для каждого региона. Так в Бурятии с 2019 по 2022 года необходимо было переселить 2840 человек из 50 тысяч аварийных квадратных метров. За это время возможность переехать в новое безопасное жилье получили 3745 человек из 58 тысяч квадратных метров непригодного жилья.«Несмотря на непростую ситуацию, сейчас крайне важно продолжать реализацию проекта, направленного на повышение качества жизни людей. Необходимо наращивать темпы расселения аварийного жилья и по максимуму использовать все возможности для успешной реализации намеченных планов. Поэтому в этом году республика приступила к ускоренной реализации переселения из аварийного жилья. До конца 2023 года нам необходимо расселить 7129 человек из более 99 тысяч квадратных метров», –сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.«Одна из приоритетных программ, которая осуществляется в регионе, - это программа по переселению граждан из аварийного жилья. По этой программе мы идем хорошими темпами. В 2022 году мы переселили 1268 жителей из 19 тысяч квадратов. До конца года эта работа будет продолжена», - подчеркнул министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.Напомним, программа по переселению граждан, чье жилье было признано аварийным до 2017 года, продлится до конца 2023 года. С 2024 года субъект имеет право приступить к программе по переселению из аварийного жилья, признанного таковым в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года, при условии принятия такого решения правительством России.Фото: «Номер один»