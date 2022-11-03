На предприятии в Бурятии шьют 2700 толстовок для военных

В Бурятии крупные предприятия, маленькие ИП, добровольцы и профессионалы объединяются в рамках проекта «За работу», чтобы внести свой вклад в общую победу. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, производственные предприятия республики изготавливают продукцию на нужды «оборонки» и товары для бойцов, находящихся на специальной военной операции.Так, на одном из крупных швейных предприятий «Наран» сверхурочно работает более 30 сотрудников, выполняя оборонзаказ.«Нам нужно сшить 2700 толстовок на флисе за три недели. Это большой объем, поэтому мы вынуждены попросить своих сотрудников работать дополнительно еще по два часа ежедневно», — рассказывает конструктор Виктория Халмактанова.Увеличение количества работы и удлинение рабочего дня все воспринимают с пониманием. У многих швей и закройщиц в СВО участвуют мужья, сыновья, племянники.«Раньше мы работали с девяти утра до шести вечера, а сейчас с восьми до семи. Естественно, тяжело. Но, с другой стороны, мы все понимаем, и девочки нормально относятся к этому. Хочется сделать работу быстро, качественно, в срок все сшить и тем самым помочь нашим ребятам. Чтобы они там почувствовали тепло наших рук», — говорит раскройщица Татьяна.Толстовки для участников СВО шьют из флисовой ткани. Флис благодаря своей пористой структуре отлично держит тепло и быстро сохнет.«Мы сейчас прошиваем для военных утепленную куртку, потому что дело идет к зиме. Там климат очень суровый, влажный, поэтому одежда нужна такая, чтобы быстро впитывала влагу и тут же высыхала. Ткань должна дышать, чтобы люди чувствовали себя в ней комфортно. И вот я частичку своего труда вкладываю в эту курточку. Чтобы дети были наши одеты, обуты, в тепле. Сейчас вся страна помогает. Мы, женщины в тылу, стараемся поддерживать семьи мобилизованных. Я хочу, чтобы наши дети приехали живыми и здоровыми, больше ничего не надо», — рассказывает швея Зоя.Ранее предприятие уже шило для военных толстовки, балаклавы и другие вещи, но эта партия флисовых кофт — самая крупная.