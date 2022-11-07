Освобождение от физкультуры в школе

Вопрос: «Ребенок после болезни освобожден от физкультуры на две недели. Нужно ли ему присутствовать на уроке физкультуры в этот период?»

Маргарита, г. Улан-Удэ

Медицинская справка освобождает от физической нагрузки, но не от урока.

Школа несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время их пребывания в образовательном учреждении. В частности, во время урока учитель физкультуры отвечает за ребенка, даже если у него освобождение. Поэтому присутствие на занятии - обязательно.

Чем может заниматься ребенок?

Урок физкультуры предполагает не только практические упражнения, но и теорию. Ученика с освобождением могут попросить подготовить доклад о каком-то виде спорта, выучить правила по технике безопасности или придумать вариант разминки для одноклассников.

В некоторых школах у освобожденных есть возможность не посещать физкультуру, если урок стоит в расписании первым или последним. Если есть такая возможность, одному из родителей необходимо написать заявление на имя директора с просьбой разрешить ребенку не посещать эти занятия на определенный период. Основание - справка от врача. Ее нужно приложить к заявлению. В заявлении обязательно нужно указать, что ответственность за жизнь и здоровье ребенка на это время родители берут на себя. Администрация школ обычно идет навстречу таким просьбам.