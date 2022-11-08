Доверенность на сделку с жильем

Вопрос: «Моя сестра хочет продать квартиру, но проживает в другом городе. Могу ли я осуществить сделку по доверенности от сестры?»



Юлия, г. Улан-Удэ



Доверенность - это документ, который дает человеку право действовать от имени другого лица. Например, продавать, покупать или дарить жилье.



Все сделки, связанные с переходом права собственности на жилье, подлежат государственной регистрации в Росреестре. Поэтому для них нужна нотариальная доверенность.



Для каких сделок нужна нотариальная доверенность:

- продажа чужого жилья

- покупка жилья, если собственником будет другой человек

- выделение долей детям

- дарение



Завещание по доверенности оформить нельзя - только лично.



Что должен сделать доверитель:

1. Выбрать доверенное лицо.

2. Решить, какими правами его наделить. Например, собирать бумаги для сделки, получать задаток или полную сумму, подписывать и подавать документы на регистрацию права.

3. Обратиться к нотариусу за составлением документа лично — он должен убедиться, что доверитель дееспособный и понимает суть документа.

4. Составить текст доверенности. Обычно с этим помогает нотариус.

5. Подождать проверку и забрать документ. Нотариус сделает запрос в Росреестр и загс, чтобы убедиться в правах сторон и законности сделки.



В нем можно проверить действительность документа. Если доверенность есть на руках, это еще не значит, что она действует - доверитель мог ее отозвать.



Срок оформления доверенности может быть любой. Если он не указан, то по умолчанию доверенность действительна год.