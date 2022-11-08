Общество 08.11.2022 в 10:00

Доверенность на сделку с жильем

Как оформить? И на что она дает право?
A- A+
Текст: Номер один
Доверенность на сделку с жильем
Pixabay

Вопрос: «Моя сестра хочет продать квартиру, но проживает в другом городе. Могу ли я осуществить сделку по доверенности от сестры?»
Юлия, г. Улан-Удэ

Доверенность - это документ, который дает человеку право действовать от имени другого лица. Например, продавать, покупать или дарить жилье.

Все сделки, связанные с переходом права собственности на жилье, подлежат государственной регистрации в Росреестре. Поэтому для них нужна нотариальная доверенность.

  Для каких сделок нужна нотариальная доверенность:
- продажа чужого жилья
- покупка жилья, если собственником будет другой человек
- выделение долей детям
- дарение

Завещание по доверенности оформить нельзя - только лично.

Что должен сделать доверитель:
1. Выбрать доверенное лицо.
2. Решить, какими правами его наделить. Например, собирать бумаги для сделки, получать задаток или полную сумму, подписывать и подавать документы на регистрацию права.
3. Обратиться к нотариусу за составлением документа лично — он должен убедиться, что доверитель дееспособный и понимает суть документа.
4. Составить текст доверенности. Обычно с этим помогает нотариус.
5. Подождать проверку и забрать документ. Нотариус сделает запрос в Росреестр и загс, чтобы убедиться в правах сторон и законности сделки.

В нем можно проверить действительность документа. Если доверенность есть на руках, это еще не значит, что она действует - доверитель мог ее отозвать.

Срок оформления доверенности может быть любой. Если он не указан, то по умолчанию доверенность действительна год.


Теги
справбюро

Все новости

Избитого в Улан-Удэ школьника прооперировали в Москве
08.11.2022 в 18:19
В центре Улан-Удэ может появиться пруд с уточками
08.11.2022 в 17:40
Малому и среднему бизнесу Бурятии окажут поддержку
08.11.2022 в 17:09
В Бурятии произошло катастрофическое обрушение цен на древесину
08.11.2022 в 16:29
Кяхтинский район Бурятии хотят превратить в «свободный порт»
08.11.2022 в 16:06
В Бурятии благоустраивают села Заиграевского района
08.11.2022 в 15:56
В Улан-Удэ открыли комфортабельные «апартаменты» для осужденных
08.11.2022 в 15:36
В Улан-Удэ потушили пожар на территории базы
08.11.2022 в 13:44
В Улан-Удэ появились «говорящие» дорожные машины
08.11.2022 в 13:06
Корпорация МСП: Через закупки малого объема по 223-ФЗ чаще всего приобретаются ремонтные услуги и оргтехника
08.11.2022 в 11:46
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 ноября

Читайте также
Избитого в Улан-Удэ школьника прооперировали в Москве

Московские медики провели школьнику реимплантацию зубов

08.11.2022 в 18:19
В центре Улан-Удэ может появиться пруд с уточками
Оригинальную концепцию благоустройства Мемориала Победы предложил архитектор Дмитрий Ильин
08.11.2022 в 17:40
В Бурятии благоустраивают села Заиграевского района
Благодаря нацпроекту в них появляются новые скверы, обновленные дворы и игровые комплексы
08.11.2022 в 15:56
В Улан-Удэ открыли комфортабельные «апартаменты» для осужденных
В новом здании будут жить осужденные к принудительным работам
08.11.2022 в 15:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru