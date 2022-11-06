Общественник из Бурятии призывает помогать воинам с умом

1. Волонтерский центр «Добродом» - ведет сбор гумпомощи от населения.





2. АНО «Содействие» - туда можно перечислить средства на гумпомощь от организаций и граждан.





3. Канал в Telegram «V помощь Zемлякам03», который покупает все необходимое для бойцов.







Общественный деятель, руководитель «Верхнеудинской станицы», эксперт ОНФ, руководитель регионального отделения всероссийского движения «Золотые руки ангела» Денис Леонов предостерегает волонтеров и родственников мобилизованных от покупки ненужных, а порой даже опасных для воинов вещей. Денис Леонов рассказал «Номер один», каких посылок действительно ждут бойцы на передовой.Денис Геннадьевич еще с апреля помогает военным на спецоперации и координирует действия объединений активных граждан в Бурятии. Денис - бывший военный, он поддерживает связь с командованием воинских соединений из Бурятии, задействованных в СВО, и хорошо знает, что нужно бойцам на передовой.Леонов говорит, что объявить сбор помощи нетрудно. Гораздо сложнее купить именно то, что нужно солдатам, а потом доставить груз так, чтобы он попал именно туда, куда нужно. Узнать, в чем нуждаются земляки, можно напрямую у них самих или же у знающих людей.- Самое легкое – собрать деньги и что-то закупить на них, не вдумываясь, а пригодится ли это. Нужно выходить с ребятами на связь, они сами запросят, что им необходимо. Я понимаю, что близким и не только им хочется окружить наших воинов заботой, но это не всегда нужно. Некоторые даже пытаются взять кредиты, а в итоге рискуют купить то, что не пригодится, - отмечает Денис Леонов.Сейчас в Бурятии открыто довольно много Telegram-каналов, Viber-чатов по сбору помощи для земляков. Многие волонтеры закупают продукты, но, по словам нашего собеседника, они там просто не нужны.- Продукты нужно туда доставить, и они получаются «золотыми». Поверьте, там ребята не голодают, они накормлены. Там не курорт, конечно, но еда есть. Совсем недавно отправляли тушенку – 4000 банок. Так военные ее не хотели принимать. Кое-как удалось договориться с ними, чтобы забрали, - рассказывает Денис.Общественник подчеркивает, продукты «за ленточкой» есть и не столь важны. Больше, чем продукты, военным пригодится то, на чем можно их приготовить – газовые плитки, баллончики.- На передовой сложно что-то приготовить. Разводишь костер – тебя тут же засекут. Поэтому ребята готовят на газовых плитках, - отмечает Леонов.По его словам, если очень хочется отправить продукты, то лучше делать это организованно через крупные организации, например, через «Добродом».Помимо продуктов, в список бесполезных посылок попадают туристические коврики.- Некоторые граждане покупают разноцветные тонкие коврики, которые можно использовать один раз и выкинуть. Бывает, что закупают фольгированные карематы, и такие тоже не годятся – по отблескивающей на солнце фольге противник быстро вычислит местоположение бойцов. Ребята, получающие такие коврики, вынуждены их закапывать, - рассказывает наш собеседник.По словам Леонова, любая помощь должна идти с холодным сердцем. Каждый желающий помочь должен откинуть эмоции и негатив и понимать, что и как отправлять, чтобы посылка дошла до бойца.- Нужно понимать, что получение любых посылок – это риск. И военный будет рисковать, если помощь значимая – квадрокоптер или что-то еще ценное. Рисковать из-за тушенки не станет никто, - подмечает Леонов.Еще один негативный момент, связанный с помощью, это возможность нарваться на мошенников.- Есть люди, кто в трудную минуту пытается воспользоваться ситуацией и увеличить количество подписчиков и просмотры. Пиарятся, обещают помощь, но по итогу одни разговоры. Некоторые объявляют сбор, берут мой текст, только свою фотографию ставят… Прикрываются моим именем, обещают согласовать сборы со мной, вписывают Общественную палату, что вообще недопустимо. Сейчас не то время, чтобы хайповать и поднимать свои подписки, - говорит общественник.Кроме того, Денис Леонов отмечает, что некоторые волонтеры вместо определенного перечня вещей из списка, который он им давал, закупают совсем другие – те, что проще найти.- Деньги собраны, потратить их нужно, и покупают абы что… Ведь приобрести необходимое бывает непросто – нужно заказывать на западе страны, договариваться, искать того, кто может это доставить… Если есть желание участвовать в сборе, то можно выйти на администратора, задать вопросы. Те, кто занимается этим открыто, все объяснят, отправят отчеты, - разъясняет Леонов.В ближайшее время из Бурятии выедет фура с гуманитарной помощью нашим военным, ее будут сопровождать волонтеры минспорта Бурятии.Уроженец Бурятии Эдуард Дашиев, проживающий с семьей в Крыму, посильную помощь землякам оказывает с августа. Он сам, а также группа волонтеров встречают воинов в Крыму, чтобы проводить на фронт. Ребята разместили палатки в двух населенных пунктах, в которых кормят военнослужащих горячими буузами, боовами, дают возможность принять душ, постирать вещи и переодеться.- Палатку поставили спонтанно, сюда приехали женщины, стали организовывать сборы. Они покупали баранов, делали бухлер, буузы и прямо в поле кормили наших парней. Мы взяли у военных списанную палатку, подлатали ее и поставили. Сделали кухню, столовую, и палатка стоит по сей день. Через некоторое время установили второй пункт помощи в другом населенном пункте. Там тоже наш земляк все организовал, договорился с районной администрацией. Это капитальное здание, в нем навели порядок, оштукатурили стены, - рассказывает Эдуард.На собранные деньги, которые перечисляла вся республика – от простых горожан до депутатов, волонтеры закупили газовые плитки, морозильные лари.Позже на дополнительно собранные средства в Крыму благоустроили палатки: настелили полы, сколотили стеллажи. Сейчас под хранение гуманитарного груза ребята оборудуют ангары.- В ближайшее время привезут теплую одежду, технические средства, генераторы. Недавно привезли 500 кг говядины - женщины налепят бууз, сможем накормить много наших бойцов. Будем хранить их в морозильных ларях, которые нам отправило «Содействие», - делится с нами Эдуард.По его словам, каждый день в палатках бывает от 50 до 150 человек, по несколько человек остаются ночевать.- На кухне в каждой точке работают четыре девушки: делают буззы, боовы, пирожки, варят супы и др. Также постоянно работают три парня в каждом пункте: делают небольшой ремонт, помогают разгружать фуры. И есть водитель, - перечисляет своих помощников Эдуард.Скоро появится и палатка для волонтеров – ее пожертвовал один из лам.- Волонтеры в палатках работают круглосуточно, ведь мы не можем провожать бойцов в зону спецоперации голодными, - отмечает Эдуард Дашиев.Пострадавшие участники спецоперации, находящиеся в госпиталях на западе и юге России, также не остаются без внимания земляков. В некоторых городах бойцов поддерживают переехавшие туда жители Бурятии, а в Москву, к примеру, даже ездят в «командировки».- От каждого района республики в госпитали столицы, где лечатся наши воины, ездят по две-четыре женщины. Они находятся там две недели, потом их сменяют жительницы другого района. Наши неравнодушные землячки готовят еду, покупают необходимые вещи, помогают связаться с близкими. Всю деятельность женщин-волонтеров курирует полпредство Бурятии в Москве. Одному парню из Кижинги, который никогда не посещал Улан-Удэ, полномочное представительство Буряти в столице России организовало, а наши землячки провели однодневную экскурсию по Москве… Можно сказать, наши женщины там работают мамами, - рассказывает Денис Леонов.Помощь полномочного представительства Бурятии в Москве не оценима - сотрудники ведомства выделяют транспорт женщинам для перемещений по столице, предоставляют жилье, консультируют их - многие женщины впервые приезжают в Москву и без опытных наставников им было бы непросто. Помогает полпредство Бурятии и волонтерам из Крым.Помощь земляков воины из Бурятии могут получить в Севастополе, Ростове-на-Дону.С поездками в Москву помогают администрации районов и жители сел.- Минспорта помогает волонтерам добраться до палатки в Крыму – оплачивают проезд и дают командировочные, - отмечает наш собеседник.Не остаются в стороне и горожане. К примеру, активные жительницы ст. Дивизионной объединились для пошива вещей воинам-землякам.- Мы сшили и передали более 700 комплектов опознавательных повязок, косынки, связано более десяти пар теплых носков. Шьем балаклавы, опознавательные повязки, пятиточечники. Проводим сбор гуманитарной помощи: это средства личной гигиены, медикаменты, теплые носки, флисовое нательное белье, носки, перчатки, шапки. Помимо этого, проводится акция «Письмо солдату» - независимо от возраста каждый желающий житель может передать письмо для наших ребят, - рассказывает одна из активисток.По словам председателя Общественной палаты Бурятии Татьяны Думновой, сейчас в Бурятии насчитывается более 90 тыс. добровольцев и более 460 волонтерских организаций, готовых отдавать личное время и силы, чтобы приходить на выручку тем, кому это особенно необходимо.- В период проведения СВО большая часть населения, предприятия и организации оказывают гуманитарную помощь для военнослужащих. Для сбора средств граждане открывают личные счета и покупают на эти средства обмундирование, технику, средства гигиены, медикаменты, - говорит Татьяна Думнова.Наиболее известные проверенные организации, оказывающие помощь воинам Бурятии:4. Также сбор ведут «Боевое братство», «Союз солдатских родителей», ОНФ.Подобные объединения по сбору помощи военным в Донбассе сейчас есть во многих районах Бурятии.Фото: из Телеграм-канала «В помощь землякам 03»