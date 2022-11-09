Общество 09.11.2022 в 10:00

Индексация маткапитала

Как и при каких условиях она происходит?
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Текст: Номер один
Индексация маткапитала
Pixabay

Вопрос: «После рождения второго ребенка мы оформили маткапитал, но не потратили его. Подлежит ли он индексации в таком случае?» 

Анна П., г. Гусиноозерск

Отвечает Минтруд:

- С 1 января 2022 года действует закон, согласно которому материнский капитал индексируется по фактической, а не по прогнозной инфляции. Его размер будет ежегодно пересматриваться 1 февраля. 

Правило касается в том числе тех семей, которые получили маткапитал, но:

- не успели его потратить;

- успели только частично распорядиться деньгами - в этом случае проиндексируют остаток суммы.

Какой размер материнского капитала в этом году?

524,5 тыс. рублей на первого ребёнка, на второго - 693,1 тыс. рублей, если семья не получала маткапитал за первенца. В противном случае сумма составит 168,6 тыс. рублей.

Напомним, что обратиться за получением выплаты может не только мать, но и отец, если мама умерла или лишена родительских прав, усыновление в отношении матери отменено или он единственный усыновитель.

Оформить его можно в беззаявительном порядке. Он направляется в личный кабинет на «Госуслугах». Обычно на оформление уходит около 15 дней после регистрации рождения ребенка. Если сертификат не оформлен в беззаявительном порядке, подайте заявление через портал госуслуг. Сертификат может быть бумажным или электронным. Обе формы имеют одинаковую юридическую силу.

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