Индексация маткапитала
Вопрос: «После рождения второго ребенка мы оформили маткапитал, но не потратили его. Подлежит ли он индексации в таком случае?»
Анна П., г. Гусиноозерск
Отвечает Минтруд:
- С 1 января 2022 года действует закон, согласно которому материнский капитал индексируется по фактической, а не по прогнозной инфляции. Его размер будет ежегодно пересматриваться 1 февраля.
Правило касается в том числе тех семей, которые получили маткапитал, но:
- не успели его потратить;
- успели только частично распорядиться деньгами - в этом случае проиндексируют остаток суммы.
Какой размер материнского капитала в этом году?
524,5 тыс. рублей на первого ребёнка, на второго - 693,1 тыс. рублей, если семья не получала маткапитал за первенца. В противном случае сумма составит 168,6 тыс. рублей.
Напомним, что обратиться за получением выплаты может не только мать, но и отец, если мама умерла или лишена родительских прав, усыновление в отношении матери отменено или он единственный усыновитель.
Оформить его можно в беззаявительном порядке. Он направляется в личный кабинет на «Госуслугах». Обычно на оформление уходит около 15 дней после регистрации рождения ребенка. Если сертификат не оформлен в беззаявительном порядке, подайте заявление через портал госуслуг. Сертификат может быть бумажным или электронным. Обе формы имеют одинаковую юридическую силу.