Общество 10.11.2022 в 10:00

Что нужно требовать от работодателя при увольнении

Разберем важные моменты
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Текст: Номер один
Что нужно требовать от работодателя при увольнении
Номер один

Вопрос: «Собираюсь уволиться с работы. Что работодатель обязан мне предоставить?»

Екатерина М.

При увольнении недостаточно получить расчет и трудовую книжку. Есть еще документы, которые могут пригодиться позже:

- Трудовая книжка или СТД-Р. Дата расторжения договора — последний день работы. Если работник писал заявление на ведение электронной трудовой книжки, ему выдают форму СТД-Р.

- Медицинская книжка. Если работник проходил медосмотр за счет работодателя, компенсировать ему при увольнении ничего не нужно.

- Расчетный лист. В нем указывают суммы, заработанные за текущий месяц, компенсационные выплаты (например, за непредоставленный отпуск), удержанные суммы.

- Справка о заработной плате за текущий год и два предшествующих. Это справка по форме № 182н. Ее отдают новому работодателю или в органы ФСС для начисления пособий по временной нетрудоспособности, в том числе в связи с беременностью и родами.

- Справка о среднем заработке. Она нужна для определения размера пособия по безработице.

- Справка о доходах. Нужна при подаче деклараций и получении вычетов.

- Деньги. Важно знать, что все расчеты должны производиться в день увольнения. Работник получает заработную плату за отработанное время в текущем месяце, компенсацию за неиспользованный отпуск. Также в некоторых случаях работник получает выходное пособие.

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