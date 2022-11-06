Общество 06.11.2022 в 08:00

В Бурятии снижается спрос на недвижимость

Частичная мобилизация ускорила падение рынка жилья
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии снижается спрос на недвижимость
В сентябре 2022 года, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКР), объем выдачи новых ипотечных кредитов в Бурятии по сравнению с предыдущим месяцем упал на 3,8%, тогда как с лета он непрерывно рос.  В сентябре нынешнего года банками  выдано жителям Бурятии  2339 млн рублей, тогда как месяцем ранее - 2465 млн рублей. Средний размер ипотеки упал сразу на 8,6% по сравнению с августом - с 3337 тыс. рублей до 3086 тыс. рублей.

Сентябрь в Бурятии традиционно считается неплохим месяцем для продаж, особенно вторая половина месяца, когда покупатели возвращаются из отпусков и утрясают проблемы с подготовкой детей к школе. Этот месяц, судя по динамике продаж рынка новостроек и вторичного жилья, мог быть если не рекордным, то неплохим для участников рынка недвижимости. Однако последняя неделя сентября не только в Бурятии, но и по всей стране обвалила рынок. По данным «Циан.Аналитика», в стране примерно на 25% снизился спрос на недвижимость.

Объявленная частичная мобилизация резко поменяла приоритеты населения - семьи мобилизованных предпочли брать не ипотечные, а потребительские кредиты на покупку экипировки. Причем часть довольно активных, образованных молодых мужчин вообще уехала из Бурятии за границу.  

- Мобилизация сильно скорректировала планы покупателей, но между тем   значительного снижения цен в республике пока не наблюдается. Несколько выросло число тех, кто идет на снижение первоначальной цены на 100 - 200 тыс. рублей, в некоторых случаях и больше, но пока психологически покупатели не готовы идти на существенный дисконт, - говорит риелтор Ирина Сокольникова.  

По ее словам, для того, чтобы тенденция снижения цен приняла повсеместный характер, необходимо, чтобы продавцы пришли к осознанию  - период роста цен закончился. Когда пройдет временный ажиотаж с квартирами в связи с ростом числа уезжающих, наступит  стадия принятия того, что рынок недвижимости встал и сделок совершается слишком мало.

- Этот этап продлится около двух месяцев, а к Новому году мы увидим новую тенденцию последних лет на рынке - повсеместное снижение стоимости жилья, - прогнозирует эксперт.

То, что рынок недвижимости в Улан-Удэ будет скорректирован в пользу снижения цен, соглашаются многие. Причем  процесс начался задолго  до мобилизационного этапа.

- Цены на вторичном рынке Улан-Удэ на отдельные квартиры за год уже упали примерно на 20%, - говорит риелтор Лариса Бибишева. - Речь идет о старом жилом благоустроенном фонде, например, трехкомнатные «хрущевки» снизились в цене от 5,6 млн рублей до 4,5 млн рублей. Что касается жилья «нулевых» годов постройки в хорошем состоянии, то оно в цене не падает.   
 
По мнению эксперта, пока рынок будет стагнировать. А окончательный его  разворот   начнется не в этом году. Поскольку «в Бурятии эти процессы традиционно идут очень медленно - судя по прошлым кризисам, для этого необходимо было около года». Впрочем, все будет зависеть от многих факторов, например, насколько ухудшится ситуация с кредитованием населения и доходами в 2023 году. Пока же иллюзий в этом направлении становится все меньше – геополитика, безусловно,  негативно влияет и продолжит воздействие  на общую и без того сложную экономическую ситуацию в стране.

Тем временем данные статистики говорят об обратном. Пока в республике цены на жилье даже не думают падать. Более того, в третьем квартале 2022 года по отношению к четвертому кварталу 2021 года цены на первичном рынке жилья увеличились на 11,5%, а на вторичном рынке – на 8%.
 
По данным Бурятстата, средняя цена одного квадратного метра квартир на первичном рынке жилья составляет 83 945 рублей, на вторичном рынке – 84 163 рубля.

Фото: «Номер один»
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недвижимость

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