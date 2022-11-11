Общество 11.11.2022 в 10:00

Стандартный вычет на ребенка

Кому и на каких условиях положен?
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Текст: Номер один
Стандартный вычет на ребенка
Номер один

Вопрос: «Что такое стандартный вычет на детей? Кому он положен?»

Елена Вячеславовна, г. Кяхта

Стандартный вычет на ребенка — это сумма, на которую уменьшается доход при расчете налоговой базы для НДФЛ. В результате налоговая база сокращается, а налог начисляют на меньшую сумму.

Этот вид налогового вычета положен родителям ребенка и их супругам, а также усыновителям, попечителям и опекунам.

Сумма вычета зависит от того, какой ребенок по счету и состояния его здоровья:

- на первого ребенка — 1400 рублей,

- на второго — 1400 рублей,

- на третьего и последующих — 3000 рублей,

- на ребенка-инвалида I или II группы — 12 000 рублей — родителю или усыновителю, 6000 рублей — опекуну, приемному родителю или попечителю.

При расчете налога сумму вычета каждый месяц вычитают из дохода, который облагается НДФЛ. С того месяца, в котором доход превысит 350 000 рублей с начала года, вычет не предоставляют. С начала следующего года снова появляется право на ежемесячный стандартный вычет. И так до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет или 24 года, если он учится очно.

Стандартный вычет на ребенка можно получить двумя способами: по декларации и через работодателя. Вот что нужно делать, чтобы уменьшить или вернуть НДФЛ с его помощью.

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