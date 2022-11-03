Общество 03.11.2022 в 16:06

Проект Бурятской филармонии «Откровенно» стал всероссийским

Бурятская филармония проведёт конкурс для молодых сонграйтеров «Откровенно. Про песни» с 6 по 8 декабря
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Проект Бурятской филармонии «Откровенно» стал всероссийским
В конкурсе «Откровенно. Про песни», объявленном Бурятской филармонией, претендуют 80 участников со всех уголков страны: заявки подали музыканты из Иркутска, Читы, Нижнего Новгорода, Ижевска, Уфы, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов, сообщила пресс-служба филармонии.

«Бурятская филармония не только устраивает чудесные концерты, но и всегда помогает нашим молодым музыкантам заявить о себе. Сначала это был фестиваль UU.SOUND, теперь ещё и «Откровенно. Мы очень рады, что аудитория проекта растёт и заявки теперь приходят из множества городов со всей России», — отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Все заявки будут переданы в экспертный совет, в котором участвуют: Евгений Климов (Санкт-Петербург) — известный продюсер и сонграйтер, Константин Ласточкин (Санкт-Петербург) — музыкальный менеджер и букинг-агент, Екатерина Павлова — основатель агентства Soldoutmafia, Лена Калашникова — автор телеграм-канала о современной бурятской музыке, Владимир Суранов — руководитель центра «Сила музыки», композитор Денис Хоров (Москва), продюсер Екатерина Кисеева (Екатеринбург), арт-директор Бурятской филармонии Наталия Уланова.

Пять финалистов конкурса получат запись лайв-видео, а победитель — профессиональную запись, аранжировку и помощь в продвижении трека. Евгений Климов — продюсер и сонграйтер популярных анонимных артистов Парнишки и Сестрёнки из Санкт-Петербурга выступит не только членом жюри, но саунд-продюсером победителя конкурса.

Открытие проекта пройдёт 6 декабря — для зрителей и участников конкурса выступят популярная улан-удэнская рок-группа «Местный бездарь» и победитель прошлогоднего «Откровенно» — БАНДИКУТ (Чита) (12+). 7 декабря пройдёт концерт финалистов проекта, а награждение и закрытие состоятся 8 декабря совместно с концертом группы «Свидание» (Москва) (18+). Билеты на концерты можно купить на сайте burconcert.ru.

Проект создан  при поддержке министерства культуры Бурятии.

Фото: minkultrb.ru

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