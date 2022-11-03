Общество 03.11.2022 в 16:30
Граждане Монголии едут в Бурятию изучать русский язык
В начале 90-х годов русский язык утратил в Монголии положение самого популярного иностранного языка
Текст: Номер один
Граждане Монголии приедут изучать русский язык в Бурятию. Об этом рассказал и.о. министра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков на заседании Совета по науки и инновациям под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова, сообщили в его пресс-службе.
С 1 по 25 октября этого года проведен конкурс среди обучающихся Монголии на право обучения в Бурятском государственном университете им. Доржи Банзарова и в Бурятском республиканском педагогическом колледже. Конкурс направлен на укрепление позиции русского языка, формирование положительного образа России, расширение целевой аудитории, совершенствующей уровень владения русским языком.
«С 3 по 7 октября в рамках протокола, подписанного мэром Улан-Батора и главой Бурятии, наша делегация выезжала в Монголию, где мы посетили близлежащие аймаки соседней страны. Наша делегация встретилась с руководителями 35 школ, с заведующими 44 детских садов и трех учреждений среднего профессионального образования, а также с- руководителем аппарата управления образованием Селенгинского аймака и др.», - рассказал Валерий Поздняков.
Конкурс проведен дистанционно на интернет-платформе БГУ. Для широкого информирования на телевидении Монголии запускалась информационная лента о проведении такого конкурса. Участниками конкурса являлись граждане Монголии в возрасте от 15 до 35 лет. Конкурсные испытания были организованы для двух целевых аудиторий. Первая: в возрасте от 15 до 35 лет для получения образования в Бурятском республиканском педагогическом колледже по специальностям «Преподавание в начальных классах» с дополнительным модулем «Русский язык и литература»; «Дошкольное образование» с дополнительным модулем «Русский язык и литература». Вторая: в возрасте от 18 до 35 лет для получения образования в Бурятском государственном университет им. Доржи Банзарова по направлению «филология» (образовательная программа «Преподавание филологических дисциплин, русский язык и литература»).
На отборочном этапе участники писали эссе на тему «Почему я хочу изучать русский язык» на монгольском языке. Необходимо отметить, что часть конкурсантов представили эссе на русском языке. В финальный этап проходил в виде дистанционного собеседования.
Из 68 заявившихся участников 47 человек прошло конкурсный отбор: 23 человека – в БГУ, 24 – в БРПК. Причем семь студентов зачислены, как кандидаты – три в БГУ и четыре в БРПК. Обучение будет проходить за счет средств республиканского бюджета.
Сейчас идет оформление необходимых документов. Уже с 19 декабря до июня 2023 года они пройдут курс по изучению русского языка как иностранного. По итогам курса обучающиеся пройдут тестирование, и получат соответствующий сертификат, необходимый для поступления в ссузы и вузы России.
Напомним, английский был объявлен первым иностранным языком в школах Монголии еще в конце 80-х годов прошлого века. На его изучение вместо русского давно перешли большинство школ страны. В начале 90-х годов русский язык утратил в Монголии положение самого популярного иностранного языка, и винить в этом монголов нельзя, так как после краха СССР Россия не смогла финансировать продвижение изучения русского языка в соседней стране, хотя достижения в этом направлении впечатляли. К середине 1990-х годов прошедшего столетия 67% всего взрослого населения Монголии умели читать и понимать по-русски, почти половина населения могла писать по-русски, а 34% даже говорили по-русски.
Да, и сейчас состояние с русским языком в Монголии не совсем «аховое». В муниципальных общеобразовательных школах сохранялось обязательное изучение русского языка в 7-8 классах, а, начиная с 2016 года, русский язык в средней школе начинали преподавать и в 10-12 классах, как обязательную дисциплину. В стране существуют два типа русских школ. Первый тип — школы, работающие по российским программам и стандартам, выдающие российские образовательные документы — это средняя школа при посольстве России в Монголии, столичная Российско-монгольская совместная школа №3, школа-лицей при Улан-Баторском филиале Российского экономического университета имени Плеханова. Второй тип — монгольские школы с обучением на русском языке, которых, правда, единицы.
Фото: egov-buryatia.ru
С 1 по 25 октября этого года проведен конкурс среди обучающихся Монголии на право обучения в Бурятском государственном университете им. Доржи Банзарова и в Бурятском республиканском педагогическом колледже. Конкурс направлен на укрепление позиции русского языка, формирование положительного образа России, расширение целевой аудитории, совершенствующей уровень владения русским языком.
«С 3 по 7 октября в рамках протокола, подписанного мэром Улан-Батора и главой Бурятии, наша делегация выезжала в Монголию, где мы посетили близлежащие аймаки соседней страны. Наша делегация встретилась с руководителями 35 школ, с заведующими 44 детских садов и трех учреждений среднего профессионального образования, а также с- руководителем аппарата управления образованием Селенгинского аймака и др.», - рассказал Валерий Поздняков.
Конкурс проведен дистанционно на интернет-платформе БГУ. Для широкого информирования на телевидении Монголии запускалась информационная лента о проведении такого конкурса. Участниками конкурса являлись граждане Монголии в возрасте от 15 до 35 лет. Конкурсные испытания были организованы для двух целевых аудиторий. Первая: в возрасте от 15 до 35 лет для получения образования в Бурятском республиканском педагогическом колледже по специальностям «Преподавание в начальных классах» с дополнительным модулем «Русский язык и литература»; «Дошкольное образование» с дополнительным модулем «Русский язык и литература». Вторая: в возрасте от 18 до 35 лет для получения образования в Бурятском государственном университет им. Доржи Банзарова по направлению «филология» (образовательная программа «Преподавание филологических дисциплин, русский язык и литература»).
На отборочном этапе участники писали эссе на тему «Почему я хочу изучать русский язык» на монгольском языке. Необходимо отметить, что часть конкурсантов представили эссе на русском языке. В финальный этап проходил в виде дистанционного собеседования.
Из 68 заявившихся участников 47 человек прошло конкурсный отбор: 23 человека – в БГУ, 24 – в БРПК. Причем семь студентов зачислены, как кандидаты – три в БГУ и четыре в БРПК. Обучение будет проходить за счет средств республиканского бюджета.
Сейчас идет оформление необходимых документов. Уже с 19 декабря до июня 2023 года они пройдут курс по изучению русского языка как иностранного. По итогам курса обучающиеся пройдут тестирование, и получат соответствующий сертификат, необходимый для поступления в ссузы и вузы России.
Напомним, английский был объявлен первым иностранным языком в школах Монголии еще в конце 80-х годов прошлого века. На его изучение вместо русского давно перешли большинство школ страны. В начале 90-х годов русский язык утратил в Монголии положение самого популярного иностранного языка, и винить в этом монголов нельзя, так как после краха СССР Россия не смогла финансировать продвижение изучения русского языка в соседней стране, хотя достижения в этом направлении впечатляли. К середине 1990-х годов прошедшего столетия 67% всего взрослого населения Монголии умели читать и понимать по-русски, почти половина населения могла писать по-русски, а 34% даже говорили по-русски.
Да, и сейчас состояние с русским языком в Монголии не совсем «аховое». В муниципальных общеобразовательных школах сохранялось обязательное изучение русского языка в 7-8 классах, а, начиная с 2016 года, русский язык в средней школе начинали преподавать и в 10-12 классах, как обязательную дисциплину. В стране существуют два типа русских школ. Первый тип — школы, работающие по российским программам и стандартам, выдающие российские образовательные документы — это средняя школа при посольстве России в Монголии, столичная Российско-монгольская совместная школа №3, школа-лицей при Улан-Баторском филиале Российского экономического университета имени Плеханова. Второй тип — монгольские школы с обучением на русском языке, которых, правда, единицы.
Фото: egov-buryatia.ru
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