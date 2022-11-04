Общество 04.11.2022 в 09:14

Доверие к «черной пятнице» близко к ничтожному

Семь из десяти россиян (71%) не собираются ничего покупать на ноябрьской распродаже
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Текст: Номер один
Доверие к «черной пятнице» близко к ничтожному
Россияне все реже верят в честное снижение цен в «черную пятницу». Делать покупки на сезонной ноябрьской распродаже собирается каждый десятый, планируемый средний чек — 11,5 тыс руб, сообщает результаты своего опроса портал SuperJob.

Большинство россиян считают «черную пятницу» обманом: в том, что цены на товары в эти дни не снижаются, убеждены двое из трех россиян: «Просто перерисовывают ценники». Мнение, что на традиционной ноябрьской распродаже можно купить что-то дешевле, чем обычно, разделяют лишь 13% опрошенных.

Молодежь до 24 лет доверяет организаторам «черной пятницы» в 3,5 раза чаще, чем старшее поколение (28% против 8% соответственно), а респонденты с доходом менее 30 тыс руб - чаще тех, кто зарабатывает свыше 50 тыс руб в месяц (21% против 8%).

Семь из десяти россиян (71%) не собираются ничего покупать на ноябрьской распродаже. Что-то приобрести намерен только каждый десятый.

Чаще всего респонденты собираются купить что-либо из одежды или бытовой техники. В топ-5 наиболее популярных покупок на сезонной распродаже также гаджеты и косметика, обувь, товары для дома и детей.

При этом средний чек покупки, по данным SuperJob, составит в этом году 11 500 руб. По сравнению с 2021-м в эту «черную пятницу» среднестатистический россиянин будет экономить.

Фото: unsplash.com
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