Общество 04.11.2022 в 10:12

В Северобайкальске российские паспорта вручены жителям ДНР и ЛНР

Символично, что практически все они работают на модернизации БАМа – некогда всесоюзной комсомольской стройке  
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Текст: Номер один
В Северобайкальске российские паспорта вручены жителям ДНР и ЛНР
В Бурятии в городе Северобайкальске в торжественной обстановке жителям Донецкой и Луганской народных республик вручены паспорта гражданина Российской Федерации. В мероприятии приняли участие глава города Олег Котов, а также начальник отдела по вопросам миграции территориального ОВД Ксения Балданова, сообщили в республиканском МВД.

Документ из рук главы Северобайкальска Олега Алексеевича получили 17 человек. Среди них молодые ребята и мужчины, семейная пара и 64-летняя пенсионерка с сыном.

Практически все они приехали в Северобайкальск по работе: кто-то в прошлом году, другие относительно недавно. Здесь они занимаются важным делом - строительством железнодорожной инфраструктуры БАМа на участке Лена-Восточная-Таксимо Восточно-Сибирской железной дороги.

После приветственного слова главы Северобайкальска каждый из них дал присягу гражданина нашей страны, пообещав чтить её законы, защищать свободу и независимость России, быть верным государству и уважать культуру, истории и традиции проживающих в нём народов.

По признанию участников мероприятия, получение российского гражданства для них событие радостное и долгожданное: ведь они вновь стали гражданами своей, великой и необъятной России.

Фото: МВД по Бурятии
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