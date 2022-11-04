В Северобайкальске российские паспорта вручены жителям ДНР и ЛНР

В Бурятии в городе Северобайкальске в торжественной обстановке жителям Донецкой и Луганской народных республик вручены паспорта гражданина Российской Федерации. В мероприятии приняли участие глава города Олег Котов, а также начальник отдела по вопросам миграции территориального ОВД Ксения Балданова, сообщили в республиканском МВД.Документ из рук главы Северобайкальска Олега Алексеевича получили 17 человек. Среди них молодые ребята и мужчины, семейная пара и 64-летняя пенсионерка с сыном.Практически все они приехали в Северобайкальск по работе: кто-то в прошлом году, другие относительно недавно. Здесь они занимаются важным делом - строительством железнодорожной инфраструктуры БАМа на участке Лена-Восточная-Таксимо Восточно-Сибирской железной дороги.После приветственного слова главы Северобайкальска каждый из них дал присягу гражданина нашей страны, пообещав чтить её законы, защищать свободу и независимость России, быть верным государству и уважать культуру, истории и традиции проживающих в нём народов.По признанию участников мероприятия, получение российского гражданства для них событие радостное и долгожданное: ведь они вновь стали гражданами своей, великой и необъятной России.Фото: МВД по Бурятии