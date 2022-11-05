Общество 05.11.2022 в 11:15
В Бурятии спасатели нашли одного из двух пропавших в тайге рыбаков
Еще 6 октября мужчины верхом на лошадях отправились на рыбалку в верховье реки Тумусун
Текст: Номер один
В Бурятии в тайге в районе села Зун-Мурино Тункинского района спасателями обнаружен один из двух пропавших мужчин, уехавших на лошадях на рыбалку. Он находился в зимовье в удовлетворительном состоянии, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы вывели найденого ими рыбака в. Зун-Мурино. По дороге спасателями обследовано 20 км лесного массива и прибрежной территории. Второй мужчина не найден, его поиски продолжаются.
Как сообщал «Номер один», 6 октября мужчины верхом на лошадях отправились на рыбалку в верховье реки Тумусун - это приток реки Зун-Мурино в 60 км от одноименного посёлка. А 28 октября лошади вернулись домой без всадников и рассёдланными - без седел и уздечки.
Спасатели выехали в район Зун-Мурино 2 ноября. Кроме спасателей в поисках пропавших мужчин участвовали сотрудники полиции и нацпарка.
Фото: «Номер один»
Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы вывели найденого ими рыбака в. Зун-Мурино. По дороге спасателями обследовано 20 км лесного массива и прибрежной территории. Второй мужчина не найден, его поиски продолжаются.
Как сообщал «Номер один», 6 октября мужчины верхом на лошадях отправились на рыбалку в верховье реки Тумусун - это приток реки Зун-Мурино в 60 км от одноименного посёлка. А 28 октября лошади вернулись домой без всадников и рассёдланными - без седел и уздечки.
Спасатели выехали в район Зун-Мурино 2 ноября. Кроме спасателей в поисках пропавших мужчин участвовали сотрудники полиции и нацпарка.
Фото: «Номер один»