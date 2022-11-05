В Бурятии мобилизованных обучают навыкам первой помощи пострадавшим

В Бурятии подготовку мобилизованных по оказанию первой помощи пострадавшим ведут практикующие специалисты, регулярно повышающие квалификацию на различных учебных базах, в том числе ВЦМК «Защита», имеющие практический опыт работы по оказанию экстренной и неотложной помощи в экстремальных ситуациях.Как сообщает пресс-служба минздрава Бурятии, на тренингах и занятиях отрабатываются практические навыки само- и взаимопомощи. Специалисты обучают останавливать различные виды кровотечений, в том числе артериальных, используя не только специальные жгуты, но и подручные средства. Также мобилизованных учат накладывать повязки при ранениях разных частей тела, обучают правилам эвакуации пострадавших в зависимости от травм и имеющихся в наличии средств. Большое внимание уделяется первой помощь при переломах, ожогах, при синдроме длительного сдавления, вопросам тактической медицины.Специалисты Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) имеют 12-летний опыт обучения навыкам оказания первой помощи пострадавшим. На базе учебного центра ТЦМК регулярно на безвозмездной основе проходят обучение сотрудники Росгвардии, специальных подразделений, сотрудники МВД, ФСБ, Следственного комитета.Полученные на тренингах практические навыки помогут нашим землякам, участвующим в Специальной военной операции, оказать первую помощь и тем самым спасти жизнь себе и своим товарищам.Единогласным решением специалисты ТЦМК за счет своего однодневного заработка подготовили аптечки оказания первой помощи. Сотрудники приобрели на собранную сумму медикаменты, перевязочные и расходные материалы и вручили аптечки землякам, мобилизованным в зону СВО.Фото: egov-buryatia.ru