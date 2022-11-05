Общество 05.11.2022 в 12:16
Наука Бурятии идет на Восток
Ученые, вузы и разработки республики оказываются востребованными в «восточных» трендах
Текст: Номер один
Ученые Бурятии приняли участие в X Международном интердисциплинарном научно-практическом симпозиуме «Медицинская антропология современности: специфика, цели, возможности». Он прошел на базе Института этнологии и антропологии РАН преимущественно в онлайн-формате. Работало 16 секций, семь круглых столов. Историки, философы, социологи, медики, фармацевты, биологи обсуждали широкий круг вопросов. В общей сложности было представлено более 150 докладов на актуальные темы врачей и пациентов – проблемы коммуникации, недоверия и терапевтического выбора. Ключевой темой остаётся COVID-19. Специалисты обсуждали мировой опыт и современные практики выживания и функционирования общественного здравоохранения в условиях пандемии, сообщили в БНЦ .
Работа ряда секций была посвящены восточным системам оздоровления - китайской традиционной медицине, традиционной медицины Индии и Тибета, а также народных медицин и народного целительства в целом.
Одна секция впрямую касалась Бурятии и Байкальского региона в целом. Здесь рассматривались проблемы сохранения тибетской традиции врачевания в интересах устойчивого развития Байкальской природной территории.
«В ноябре этого года исполняется пять лет реализации проекта по созданию экологически устойчивой модели развития лекарственного растениеводства и превентивной медицины на Байкальской природной территории. На этом симпозиуме мы поделились практическим опыте моделирования оптимальной структуры public relations, частью которой является профилактическая медицина», - говорит Лариса Бочанова, директор «Агентства по связям с общественностью Республики Бурятия». - В продолжении начатого проекта сейчас запущена Школа здоровья «21 шаг к себе» – практико-ориентированный курс, в основе которого главный трактат тибетской медицины «Джуд Ши», или «Четыре тантры». К проекту привлекаются носители традиционных знаний, учёные-тибетологи, врачи, фармацевты и другие специалисты, призванные разъяснить широкой аудитории все аспекты древней науки в привычных для нас понятиях и терминах, а также провести параллели с современной медициной», - рассказала она.
Напомним, проект по развитию лекарственного растениеводства стартовал по инициативе Агентства по связям с общественностью Республики Бурятии и в течение первых лет осуществлялся при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Бурятии. В Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае, были запущены пилотные площадки по выращиванию лекарственных культур, имеющих спрос в западной и восточной медицине. Предлагаемая социальная модель кооперации государственных, коммерческих и общественных организаций объединяет интересы всех сторон, и нацелена на создание территории, благоприятной для развития оздоровительного и научно-познавательного туризма. Реализованный в проекте подход «Сберегая экологию, развиваем экономику!» сочетает в себе образовательный аспект, прикладные научные исследования, разработку новых технологий выращивания, переработку и потребления лекарственных растений, их публичную апробацию с привлечением широкой общественности – жителей и гостей Байкальского региона.
Все эти направления становятся все более актуальными после еще одного события.
Как сообщал «Номер один», Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова стала единственным из вузов Бурятии получателем гранта по дальневосточному треку государственной программы «Приоритет 2030. Дальний Восток», направленной на формирование университетов-лидеров в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. Программа разработана Минобрнауки России с Минвостокразвития России. В этом году БГСХА получит господдержку в размере 71,25 млн рублей. Программа развития Бурятской государственной сельскохозяйственной академии подразумевает не только повышение качества образования и науки в вузе, но и развитие всего региона в рамках консорциума «БайкалБиоФарм». В рамках стратегического проекта планируются создание лаборатории лекарственных трав и разработка технологии выращивания лекарственных трав на полигоне «Агротех», направленной на комплексное развитие научных исследований и разработок в области сельского хозяйства, особенно по лекарственному сырью, а также на совершенствование системы технологического трансфера технологий и обеспечения внедрения результатов в производство.
Фото: unsplash.com
Работа ряда секций была посвящены восточным системам оздоровления - китайской традиционной медицине, традиционной медицины Индии и Тибета, а также народных медицин и народного целительства в целом.
Одна секция впрямую касалась Бурятии и Байкальского региона в целом. Здесь рассматривались проблемы сохранения тибетской традиции врачевания в интересах устойчивого развития Байкальской природной территории.
«В ноябре этого года исполняется пять лет реализации проекта по созданию экологически устойчивой модели развития лекарственного растениеводства и превентивной медицины на Байкальской природной территории. На этом симпозиуме мы поделились практическим опыте моделирования оптимальной структуры public relations, частью которой является профилактическая медицина», - говорит Лариса Бочанова, директор «Агентства по связям с общественностью Республики Бурятия». - В продолжении начатого проекта сейчас запущена Школа здоровья «21 шаг к себе» – практико-ориентированный курс, в основе которого главный трактат тибетской медицины «Джуд Ши», или «Четыре тантры». К проекту привлекаются носители традиционных знаний, учёные-тибетологи, врачи, фармацевты и другие специалисты, призванные разъяснить широкой аудитории все аспекты древней науки в привычных для нас понятиях и терминах, а также провести параллели с современной медициной», - рассказала она.
Напомним, проект по развитию лекарственного растениеводства стартовал по инициативе Агентства по связям с общественностью Республики Бурятии и в течение первых лет осуществлялся при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Бурятии. В Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае, были запущены пилотные площадки по выращиванию лекарственных культур, имеющих спрос в западной и восточной медицине. Предлагаемая социальная модель кооперации государственных, коммерческих и общественных организаций объединяет интересы всех сторон, и нацелена на создание территории, благоприятной для развития оздоровительного и научно-познавательного туризма. Реализованный в проекте подход «Сберегая экологию, развиваем экономику!» сочетает в себе образовательный аспект, прикладные научные исследования, разработку новых технологий выращивания, переработку и потребления лекарственных растений, их публичную апробацию с привлечением широкой общественности – жителей и гостей Байкальского региона.
Все эти направления становятся все более актуальными после еще одного события.
Как сообщал «Номер один», Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова стала единственным из вузов Бурятии получателем гранта по дальневосточному треку государственной программы «Приоритет 2030. Дальний Восток», направленной на формирование университетов-лидеров в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. Программа разработана Минобрнауки России с Минвостокразвития России. В этом году БГСХА получит господдержку в размере 71,25 млн рублей. Программа развития Бурятской государственной сельскохозяйственной академии подразумевает не только повышение качества образования и науки в вузе, но и развитие всего региона в рамках консорциума «БайкалБиоФарм». В рамках стратегического проекта планируются создание лаборатории лекарственных трав и разработка технологии выращивания лекарственных трав на полигоне «Агротех», направленной на комплексное развитие научных исследований и разработок в области сельского хозяйства, особенно по лекарственному сырью, а также на совершенствование системы технологического трансфера технологий и обеспечения внедрения результатов в производство.
Фото: unsplash.com
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