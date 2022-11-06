Общество 06.11.2022 в 13:54

Жене мобилизованного в Бурятии выплатили 150 тысяч рублей после публикации в «Номер один»

Региональные власти изменили порядок выплат мобилизованным
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Текст: Дмитрий Родионов
Жене мобилизованного в Бурятии выплатили 150 тысяч рублей после публикации в «Номер один»
Многодетной матери Екатерине Климовой министерство социальной защиты Бурятии выплатила 150 тысяч рублей. Ее мужа мобилизовали 22 сентября и она, живя с тремя детьми в неблагоустроенном секторе п. Площадка, оказалась в трудном материальном положении. Вдобавок ей было отказано в получении бесплатных дров, как жене мобилизованного на том основании, что семья якобы живет не по прописке. Но после обращения в середине октября с жалобой в Народный Хурал и публикации ее истории в «Номер один», все вопросы были благополучно разрешены.

Как рассказала «Номер один» Екатерина Кочетова после публикации ей позвонили из минсоцзащиты и после утончения ее банковских реквизитов, перечислили на карту 150 тысяч рублей. Также решился вопрос с топливом. На днях ей привезли 10 кубов бесплатных дров. 

В республике на начало ноября региональные выплаты перечислены 84% от всех мобилизованных. А недавно для более оперативного решения вопроса были внесены изменения в постановление о выплатах из республиканского бюджета и сегодня они могут производиться не только военнослужащим, но и членам их семей.

Фото: «Номер один»
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