Общество 06.11.2022 в 16:42

В Забайкалье задержан подозреваемый в подрыве неизвестного предмета в Шилке

В результате взрыва четыре человека получили травмы, один из них госпитализирован
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Текст: Номер один
В Забайкалье задержан подозреваемый в подрыве неизвестного предмета в Шилке
В Забайкалье следователи вместе с сотрудниками полиции и Росгвардии задержали подозреваемого в подрыве неизвестного предмета в городе Шилке – им оказался 35-летний местный житель. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили сегодня в Следственном управлении Следственного комитета России по Забайкальскому краю.

«По версии следствия, вечером 5 ноября в Шилке около одного из местных кафе подозреваемый в ходе конфликта с несколькими мужчинами привел в действие неустановленное взрывное устройство, в результате чего четыре человека получили травмы, один из них госпитализирован в медицинское учреждение», - рассказали  в Следственном управлении.

В доме подозреваемого проведён обыск. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством.

По информации министерства здравоохранения Забайкалья, у троих пострадавших состояние удовлетворительное, четвертый пострадавший с состоянием средней тяжести госпитализирован в Шилкинскую ЦРБ, сообщает официальный портал края.

Фото: unsplash.com
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инцидент взрыв Забайкалье

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