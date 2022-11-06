В Забайкалье задержан подозреваемый в подрыве неизвестного предмета в Шилке

В Забайкалье следователи вместе с сотрудниками полиции и Росгвардии задержали подозреваемого в подрыве неизвестного предмета в городе Шилке – им оказался 35-летний местный житель. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили сегодня в Следственном управлении Следственного комитета России по Забайкальскому краю.«По версии следствия, вечером 5 ноября в Шилке около одного из местных кафе подозреваемый в ходе конфликта с несколькими мужчинами привел в действие неустановленное взрывное устройство, в результате чего четыре человека получили травмы, один из них госпитализирован в медицинское учреждение», - рассказали в Следственном управлении.В доме подозреваемого проведён обыск. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством.По информации министерства здравоохранения Забайкалья, у троих пострадавших состояние удовлетворительное, четвертый пострадавший с состоянием средней тяжести госпитализирован в Шилкинскую ЦРБ, сообщает официальный портал края.Фото: unsplash.com