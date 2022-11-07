В Бурятии продолжают воровать при освоении бюджета

В прокуратуре Бурятии под председательством и.о. прокурора республики Михаила Филичева состоялось межведомственное совещание по вопросам эффективности работы правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений коррупционной направленности в бюджетной сфере.Как было озвучено на совещании, за 10 месяцев 2022 года в республике зарегистрировано 57 преступлений коррупционной направленности, связанных с освоением бюджетных средств. 13 из них – в сфере реализации национальных проектов, в том числе «Жилье и городская среда», «Культура», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография».По материалам прокурорских проверок, направленных в следственные органы, возбуждено 12 уголовных дел.Ущерб, причиненный бюджетной системе, составил 71 млн рублей. Виновными лицами добровольно возмещено 12 млн рублей, наложен арест на имущество стоимостью 28 млн рублей.«По итогам совещания определен комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности совместной работы по выявлению данного вида преступлений, возмещению причиненного ущерба, обеспечению разумных сроков уголовного судопроизводства», - сообщили в прокуратуре.Фото: «Номер один»