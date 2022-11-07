В Бурятии в ноябре зацвела ива

«Для ноября картина необычная: все побеги покрылись легким белоснежным пухом, который медленно опадает под дуновения ветерка. Традиционно цветение ивы начинается в марте-апреле. Попавшее в кадр растение выбилось из всех графиков, но его вегетационный период заканчивается и оно готовится зимовать. Фенологические наблюдения этого года сходятся к тому, что средняя температура в течение года становится теплее, и цветущая ива в ноябре – яркое тому подтверждение», - сообщает телеграм-канал «Заповедное подлеморье».





В Забайкальском национальном парке заметили цветущую иву. Она растёт на берегу Байкала в местности Мягкая Карга.Отметим, октябрь и начало ноября выдались в Бурятии необычайно теплыми. В большинстве районов республики до сих пор сохраняются плюсовые дневные температуры.Фото: государственный инспектор нацпарка Юлиана Трофимова