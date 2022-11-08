В Бурятии завершили ремонт участка федеральной трассы «Байкал»

В Бурятии завершены ремонтные работы на участке с 275-го по 282-й км федеральной автодороги «Байкал» Иркутск - Улан-Удэ – Чита в Кабанском районе.Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Байкал», на участке были выполнены работы по фрезерованию покрытия, замене слабых грунтов основания (пучинистый грунт), устройству выравнивающего слоя и устройству верхнего слоя дорожной одежды из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Произведено устройство прикромочных лотков и водосбросов.Для обеспечения безопасного дорожного движения на объекте заменили элементы обустройства: установили 766 погонных метров нового барьерного и 526 погонных метров пешеходного ограждения. Также выполнены работы по ремонту тротуаров и четырех автобусных остановок с использованием гранитных бортовых камней.Как отметили в «Южном Байкале», в ближайшее время будет введен в эксплуатацию еще 5 км отремонтированной трассы в Забайкальском крае (с 651-го по 656-й км).Фото: ФКУ Упрдор «Южный Байкал»