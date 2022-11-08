В Бурятии приставы заставили мужчину устроиться на высокооплачиваемую работу

В Бурятии судебные приставы помогли взыскать с отца-должника многотысячный долг по алиментам. Как сообщили в УФССП РБ, в одном из районов семейная пара развелась еще в 2003 году. По решению суда бывший глава семьи должен был перечислять часть своего заработка на содержание двух детей вплоть до их совершеннолетия.Выплаты по алиментам были нерегулярными, и в 2019 году мать обратилась к судебным приставам. К этому моменту долг по алиментам составил более 700 тысяч рублей.«После возбуждения исполнительного производства судебный пристав наложил временное ограничение на выезд должника за пределы России, арестовал его банковские счета. Собственности, на которую можно было бы обратить взыскание, за ним не числилось. После всех принятых мер, проведенных профилактических бесед и разъяснения последствий уклонения от исполнения решения суда о взыскании алиментов, гражданин устроился на высокооплачиваемую работу и начал выплачивать алименты», - рассказали в службе судебных приставов Бурятии.За 3,5 года должник оплатил всю задолженность. На сегодня исполнительное производство в отношении него окончено.Как отметили в УФССП, за 9 месяцев этого года в Бурятии службой судебных приставов взыскано более 309 миллионов рублей алиментных платежей.Фото: «Номер один»