В Улан-Удэ коммунальщики вышли на подсыпку улиц

В связи со снегопадом пять машин-пескоразбрасывателей Комбината по благоустройству, которые были подготовлены с вечера, в усиленном режиме подсыпают дороги Улан-Удэ. Как сообщили в мэрии, также в течение часа к подсыпке приступят еще семь таких машин.- В первую очередь, мы подсыпаем наиболее опасные участки. Это остановочные карманы, крутые спуски и подъемы, перекрёстки, а также пешеходные дорожки. Работы продолжаются. Просим жителей Улан-Удэ быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим, - обратился к горожанам директор Комбината по благоустройству Владимир Соснин.Отметим, из-за выпавшего снега с утра в городе зарегистрировано уже несколько ДТП.Фото: мэрия Улан-Удэ