Общество 08.11.2022 в 11:17
В Улан-Удэ коммунальщики вышли на подсыпку улиц
Жителей города просят быть внимательными на дорогах
Текст: Константин Воронов
В связи со снегопадом пять машин-пескоразбрасывателей Комбината по благоустройству, которые были подготовлены с вечера, в усиленном режиме подсыпают дороги Улан-Удэ. Как сообщили в мэрии, также в течение часа к подсыпке приступят еще семь таких машин.
- В первую очередь, мы подсыпаем наиболее опасные участки. Это остановочные карманы, крутые спуски и подъемы, перекрёстки, а также пешеходные дорожки. Работы продолжаются. Просим жителей Улан-Удэ быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим, - обратился к горожанам директор Комбината по благоустройству Владимир Соснин.
Отметим, из-за выпавшего снега с утра в городе зарегистрировано уже несколько ДТП.
Фото: мэрия Улан-Удэ
- В первую очередь, мы подсыпаем наиболее опасные участки. Это остановочные карманы, крутые спуски и подъемы, перекрёстки, а также пешеходные дорожки. Работы продолжаются. Просим жителей Улан-Удэ быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим, - обратился к горожанам директор Комбината по благоустройству Владимир Соснин.
Отметим, из-за выпавшего снега с утра в городе зарегистрировано уже несколько ДТП.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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