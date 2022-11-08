В Бурятии благоустраивают села Заиграевского района

В селе Илька в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроили территорию рядом с памятником павшим воинам. В прошлом году здесь провели освещение, установили скамейки и качели для детей. Нынче участие в программе позволило жителям продолжить работу. Так на входе появилась заасфальтированная площадка, до сцены проведена пешеходная дорожка и установлены вазоны около памятника. Кроме этого, в селе Илька благоустроены четыре дворовые территории, на которых установлены скамейки, урны, светильники, а также заасфальтирована проезжая часть. Стоимость всех работ по благоустройству составила более 800 тысяч рублей.





В Нижних Тальцах торжественно открыли площадку для спорта и отдыха, построенную в рамках реализации сразу двух программ «1000 дворов» и «Формирование комфортной городской среды». Для жителей построили долгожданную многофункциональную площадку для спорта и отдыха. На площадке уложено резиновое покрытие, установлены малые архитектурные формы, уличные тренажёры и воркаут элементы, а также лавочки и урны.





Почти 14 млн рублей – такова сумма федеральных средств, которые были направлены на преображение 12 общественных и 14 дворовых территорий в Заиграевском районе Бурятии. Работы ведутся в 12 населенных пунктах района – это Унэгэтэй, Горхон, Илька, Татарский Ключ, Усть- Брянь, Нижние Тальцы, Эрхирик, Набур, Онохой, Новая Брянь и Новоильинск.Так, в селе Унэгэтэй в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» выполнены работы по устройству покрытия возле памятника воинам ВОВ, а также установлены две лавочки и урна. Стоимость работ по благоустройству общественной территории в селе Унэгэтэй составила 300 тысяч рублей.А вот общественную территорию, прилегающую к памятнику ВОВ в посёлке Горхон благоустраивают уже не первый год. Монументальная стела высотой в шесть метров установлена на большом постаменте, который долгое время декорировался краской. В этом году благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» появилась возможность облагородить памятное сооружение керамогранитной плиткой. Финансовые вложения на благоустройство поселка составили более 400 тысяч рублей. В 2023 и 2024 годах на этой же территории запланирована укладка тротуарной плитки и установка ограждения со стороны улицы Железнодорожная.В этом году в Татарском Ключе обустраивали сразу несколько дворовых и одну общественную территории. Во дворах по улицам Комсомольская, Юбилейная, Гагарина и Строителей был уложен асфальт и бортовые камни. На общественной территории, отведенной для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, заложили основание для беговой дорожки. Для этого по запланированному выровненному контуру произвели снятие грунта, после чего основание беговой дорожки отсыпали щебнем и уплотнили его при помощи тяжёлой техники. Сумма, потраченная на благоустройство территорий, составила более миллиона рублей.Новый вид приобретает село Усть-Брянь благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда». По результатам голосования жителей, здесь выбрана общественная территория, прилегающая к Дому культуры. В этом же здании располагается и сельская библиотека, поэтому место достаточно оживлённое. Благоустройство этой территории предусматривало демонтаж и укладку тротуарной плитки, а также установку скамеек и урн. Кроме этого для усть-брянцев, проживающих в многоквартирных домах №13, 14, 22 и 26, отремонтированы дворовые подъезды и установлены скамейки и урны. На ремонт общественных территории было потрачено почти 400 тысяч рублей, на дворовые около 300 тысяч рублей.В селе Эрхирик в рамках нацпроекта огородили общественную территорию. Жителями была выбрана территория рядом с администрацией. Объект благоустраивался постепенно: в 2021 году здесь провели освещение и установили скамейки с урнами, в текущем на территории появилось ограждение, сетка безопасности. Работы выполнены на сумму более 400 тысяч рублей. Обновление продлится и в следующем году.Село Шабур в Заиграевском районе одно из самых небольших и удалённых от райцентра. Однако это совсем не повод, чтобы забыть о селе и его жителях. В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» здесь ежегодно выделяется порядка 300 тысяч рублей на благоустройство территории для отдыха. В прошлом году на выделенные по нацпроекту средства в Шабуре была оборудована детская площадка с игровым комплексом. В этом году территорию частично огородили. Альтернативой недолговечного деревянного забора стало более прочное металлическое ограждение.В посёлке Заиграево благоустроили общественную территорию вблизи здания центральной библиотеки. Запланированные на этот год работы по её обустройству завершены. Теперь это место стало любимым для отдыха местной детворы и взрослого населения. Вдоль удобных пешеходных дорожек, выложенных тротуарной плиткой, здесь установлены скамейки и урны. Для более комфортного отдыха установлена беседка. В вечернее время территория освещается.В посёлке Онохой, на площади Ленина, обустроили сцену, заасфальтировали придомовую территорию на Пионерской, 7 и установили скамейку и урнуВ Новой Бряни проведено благоустройство дворовой территории Октябрьская, 6. Во дворе уложили асфальт, установили скамейки и урны.Напомним, в 2022 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Бурятии будут благоустроены 92 общественных и более 116 дворовых территорий. На это выделено более 255 млн рублей.