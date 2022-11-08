Общество 08.11.2022 в 15:56

В Бурятии благоустраивают села Заиграевского района

Благодаря нацпроекту в них появляются новые скверы, обновленные дворы и игровые комплексы
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии благоустраивают села Заиграевского района
Почти 14 млн рублей – такова сумма федеральных средств, которые были направлены на преображение 12 общественных и 14 дворовых территорий в Заиграевском районе Бурятии. Работы ведутся в 12 населенных пунктах района – это Унэгэтэй, Горхон, Илька, Татарский Ключ, Усть- Брянь, Нижние Тальцы, Эрхирик, Набур, Онохой, Новая Брянь и Новоильинск.

Так, в селе Унэгэтэй в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» выполнены работы по устройству покрытия возле памятника воинам ВОВ, а также установлены две лавочки и урна. Стоимость работ по благоустройству общественной территории в селе Унэгэтэй составила 300 тысяч рублей.

А вот общественную территорию, прилегающую к памятнику ВОВ в посёлке Горхон благоустраивают уже не первый год. Монументальная стела высотой в шесть метров установлена на большом постаменте, который долгое время декорировался краской. В этом году благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» появилась возможность облагородить памятное сооружение керамогранитной плиткой. Финансовые вложения на благоустройство поселка составили более 400 тысяч рублей. В 2023 и 2024 годах на этой же территории запланирована укладка тротуарной плитки и установка ограждения со стороны улицы Железнодорожная.

В селе Илька в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроили территорию рядом с памятником павшим воинам. В прошлом году здесь провели освещение, установили скамейки и качели для детей. Нынче участие в программе позволило жителям продолжить работу. Так на входе появилась заасфальтированная площадка, до сцены проведена пешеходная дорожка и установлены вазоны около памятника. Кроме этого, в селе Илька благоустроены четыре дворовые территории, на которых установлены скамейки, урны, светильники, а также заасфальтирована проезжая часть. Стоимость всех работ по благоустройству составила более 800 тысяч рублей.


В этом году в Татарском Ключе обустраивали сразу несколько дворовых и одну общественную территории. Во дворах по улицам Комсомольская, Юбилейная, Гагарина и Строителей был уложен асфальт и бортовые камни. На общественной территории, отведенной для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, заложили основание для беговой дорожки. Для этого по запланированному выровненному контуру произвели снятие грунта, после чего основание беговой дорожки отсыпали щебнем и уплотнили его при помощи тяжёлой техники. Сумма, потраченная на благоустройство территорий, составила более миллиона рублей.

Новый вид приобретает село Усть-Брянь благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда». По результатам голосования жителей, здесь выбрана общественная территория, прилегающая к Дому культуры. В этом же здании располагается и сельская библиотека, поэтому место достаточно оживлённое. Благоустройство этой территории предусматривало демонтаж и укладку тротуарной плитки, а также установку скамеек и урн. Кроме этого для усть-брянцев, проживающих в многоквартирных домах №13, 14, 22 и 26, отремонтированы дворовые подъезды и установлены скамейки и урны. На ремонт общественных территории было потрачено почти 400 тысяч рублей, на дворовые около 300 тысяч рублей.

В Нижних Тальцах торжественно открыли площадку для спорта и отдыха, построенную в рамках реализации сразу двух программ «1000 дворов» и «Формирование комфортной городской среды». Для жителей построили долгожданную многофункциональную площадку для спорта и отдыха. На площадке уложено резиновое покрытие, установлены малые архитектурные формы, уличные тренажёры и воркаут элементы, а также лавочки и урны.


В селе Эрхирик в рамках нацпроекта огородили общественную территорию. Жителями была выбрана территория рядом с администрацией. Объект благоустраивался постепенно: в 2021 году здесь провели освещение и установили скамейки с урнами, в текущем на территории появилось ограждение, сетка безопасности. Работы выполнены на сумму более 400 тысяч рублей. Обновление продлится и в следующем году.

Село Шабур в Заиграевском районе одно из самых небольших и удалённых от райцентра. Однако это совсем не повод, чтобы забыть о селе и его жителях. В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» здесь ежегодно выделяется порядка 300 тысяч рублей на благоустройство территории для отдыха. В прошлом году на выделенные по нацпроекту средства в Шабуре была оборудована детская площадка с игровым комплексом. В этом году территорию частично огородили. Альтернативой недолговечного деревянного забора стало более прочное металлическое ограждение.

В посёлке Заиграево благоустроили общественную территорию вблизи здания центральной библиотеки. Запланированные на этот год работы по её обустройству завершены. Теперь это место стало любимым для отдыха местной детворы и взрослого населения. Вдоль удобных пешеходных дорожек, выложенных тротуарной плиткой, здесь установлены скамейки и урны. Для более комфортного отдыха установлена беседка. В вечернее время территория освещается.

В посёлке Онохой, на площади Ленина, обустроили сцену, заасфальтировали придомовую территорию на Пионерской, 7 и установили скамейку и урну

В Новой Бряни проведено благоустройство дворовой территории Октябрьская, 6. Во дворе уложили асфальт, установили скамейки и урны.

Напомним, в 2022 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Бурятии будут благоустроены 92 общественных и более 116 дворовых территорий. На это выделено более 255 млн рублей.

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