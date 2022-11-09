В Улан-Удэ у медиков хотят отобрать уже выплаченные им «ковидные» деньги

Группа медиков из пяти человек оказалась в центре крупного скандала. Он связан с «ковидными» выплатами в медицинских учреждениях. Работники, принимавшие участие в противодействии эпидемии коронавируса, могут лишиться уже полученных денег. Выплаченных, как утверждают чиновники, по ошибке.Разбирательство идет в отношении начислений, произведенных в улан-удэнской Городской больнице № 4. В основе скандала лежат итоги проверки бурятским ФОМСом сведений, которые использовались Фондом социального страхования для выплат во исполнение соответствующего постановления российского правительства (о поддержке в 2020 - 2021 гг. тех, кто работает по «ковидному» направлению).Камеральная проверка ФОМСа охватила период с ноября 2020 по декабрь 2021 года. По ее итогам сделан вывод, что пятеро работников больницы при оформлении документов на получение «ковидных» выплат прошли по не подходящему для них коду «032», то есть как средний медицинский персонал.Проверяющие посчитали, что должность «медицинский дезинфектор» не соответствует категории «средний медицинский персонал». Это «младший медицинский персонал, не оказывающий медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19 при выполнении должностных обязанностей».Размер выплат по коду «032» за одну «ковидную» нормо-смену был установлен в размере 2 430 рублей плюс коэффициенты. «Вместе с тем следовало назначить специальную социальную выплату за 1,0 нормативную смену в размере 900 рублей. Таким образом, сумма переплаты составила 2 093 337 рублей», - были уверены проверяющие.ФОМС потребовал от улан-удэнской больницы возместить расходы, излишне понесенные Фондом социального страхования. Однако Городская больница № 4 не согласилась с актом камеральной проверки и оспорила его в суде.Как выяснилось, в условиях ковида медучреждения руководствовались временным порядком организации своей работы. Были утверждены и временные штатные нормативы.Упомянутая улан-удэнская больница тоже ввела временное штатное расписание. Так, в штат приемного покоя для взрослого населения включили должность «медицинский дезинфектор». А по существующей Номенклатуре должностей медицинских работников и фармацевтических работников она отнесена к должностям среднего медперсонала.Просмотрев представленные на проверку документы (трудовые книжки), проверяющие пришли к выводу, что обладание работниками базовым медобразованием не доказано. Поэтому они должны числиться младшим персоналом.Но оказалось, что все пятеро имеют свидетельство о профессии «медицинский дезинфектор». «В материалах дела представлены свидетельства о профессии, аттестаты, подтверждающие наличие среднего (полного) общего, профессионального образования», - отметила Фемида и признала, что и должности больница ввела законно, и работники обладают необходимой квалификацией. Стало быть, все имели право на «коронавирусные» выплаты в том размере, в каком получили.«Выводы Фонда об излишне понесенных расходах в размере 2 093 337 рублей на выплату специальной социальной выплаты являются необоснованными», - подытожил суд.Больница смогла отбиться от требования вернуть такую солидную сумму и, наверное, радуется за своих работников. Это случилось в самом конце октября, но это пока победа в первой инстанции. Возможно, вердикт будет обжалован. На апелляцию отводится месяц.Фото: «Номер один»