Общество 09.11.2022 в 10:00

С матом эффективнее

Как изменилась бы наша жизнь, если бы на официальном уровне чиновникам разрешили материться
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Текст: Номер один
С матом эффективнее

Совещания стали бы в несколько раз короче, постановка задач гораздо точнее и конкретнее и, в конце концов, власть заговорила бы на одном языке с народом.

Недавно ученые из Великобритании и Швеции рассказали, что нецензурная брань на самом деле полезный социальный и психологический конструкт. Она помогает рассмешить собеседника, справиться с болью и гневом, выразить радость и многое другое.

Ученые заявили, что ругань больше не считается вульгарностью или признаком низкого интеллекта. По их словам, бранные слова могут быть мощным инструментом, но важно правильно его использовать.

Другими словами, теперь можно понемногу вводить ненормативную лексику не только в повседневный обиход, но и в официальное деловое общение. Вместо сложного для восприятия слова «форс-мажор» писать просто: «п…ц». А вместо длинного «мы не удовлетворены тем, что вы сорвали сроки выполнения контракта» можно писать «какого х…».

Надеемся, что власти Бурятии примут на вооружение новый стиль общения и начнут применять его как можно чаще. Ведь тогда простые люди наконец-то поймут, о чем на самом деле говорят чиновники.

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