Общество 09.11.2022 в 11:05
В Бурятии раненые лебеди могли пострадать от рук человека
Сейчас птицы чувствуют себя нормально и привыкают к новой обстановке
Текст: Лариса Ситник
Напомним, птиц обнаружили на озере Маракта. Одна из них уже никогда не сможет летать – лебедю ампутировали крыло. Тем не менее, сейчас птицы чувствуют себя нормально и привыкают к новой обстановке.
Тревогу в конце октября забили местные жители – усть-эгитуйцы обратили внимание на пару лебедей, которая никак не улетала в теплые края. Люди написали об этом в местный чат, а также рассказали о птицах учителю химии и биологии из местной школы Аяне Бардуевой и начальнику пожарной части Еравнинского отряда ГПС Гэсэру Мункоеву.
- Мы передали сообщение о лебедях в единую диспетчерскую службу, они отправили нам сотрудников ГИМС на лодке. Вместе с учителем и двумя учениками девятого класса мы отправились к озеру, встретили сотрудников. Они продолбили лед и согнали лебедей к берегу, где мы их ждали. Поймали лебедей на берегу, вот и вся спасательная операция, - рассказал Гэсэр Мункоев.
Позднее птиц осмотрел местный ветеринар, он сообщил о том, что у обеих птиц повреждены крылья. Лебедей приютила местный фермер Цыцыгма Жамбалдоржиева.
- После спасения мы решали, кто их возьмет. Я сразу отозвалась, все обрадовались. Все село участвовало. К нам привезли ветеринара. Потом мы их разместили в доме, затопили печку. Конечно, они в стрессовом состоянии были. Нам подвезли потом два мешка ячменя. Мы потихоньку наблюдали за ними, они начали пить и кушать. Позже нам позвонил Михаил Васильевич и организовал поездку на обследование в Улан-Удэ, - рассказала хозяйка фермерского хозяйства.
1 ноября лебедей привезли на осмотр в Улан-Удэ. В ветстанции их осмотрели ветеринары. Самцу, к сожалению, пришлось ампутировать поврежденное крыло. У самочки серьезных травм не нашли.
Ветеринарный врач Улан-Удэнской станции по борьбе с болезнями животных Вячеслав Бабуев сделал вывод, что в птиц стреляли.
Прооперированную птицу решили отдать этой же семье, которая приютила лебедей ранее.
- После операции лебедя везли как живого человека. Я сидела на заднем сиденье, а лебедь лежал рядом. Ветеринар нам сказал, что после наркоза может буянить. Лебедь начал резко поднимать голову и делать круги, я испугалась, что повредит себе шею, и стала его придерживать. Так мы ехали полтора часа. Когда приехали домой, поставили ему укол, чтобы он побыстрее отошел от наркоза. Ночью переживали за него, но на следующий день лебедь уже бегал. У хирурга легкая рука, хорошо сделал операцию, - рассказала «Номер один» фермер Цыцыгма Дамбаевна.
Лебедей скоро поселят в птичник – семья как раз строит новый дом для страуса эму, который у них недавно появился. Сейчас птицы живут в теплом зимовье.
- Раненый лебедь останется с нами, ведь летать он уже не сможет. Фермер Чингис Цыденов дал нам два мешка ячменя на корм. Насчет кличек пока не думали, заняты строительством, возможно, потом придумаем, - говорит фермер.
Цыцыгма – опытный фермер. Вместе с супругом они около десяти лет содержат птиц: индюков, гусей, также в хозяйстве есть пони, ослик и страус эму. К супругам приезжают на экскурсии дети, взрослые, останавливаются паломники.
- Не каждый сможет содержать таких птиц, их нужно держать подальше от собак. Это, конечно, ответственность. Будем следить. Тем более что наблюдать за животными очень интересно, - подытоживает фермер.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Тревогу в конце октября забили местные жители – усть-эгитуйцы обратили внимание на пару лебедей, которая никак не улетала в теплые края. Люди написали об этом в местный чат, а также рассказали о птицах учителю химии и биологии из местной школы Аяне Бардуевой и начальнику пожарной части Еравнинского отряда ГПС Гэсэру Мункоеву.
- Мы передали сообщение о лебедях в единую диспетчерскую службу, они отправили нам сотрудников ГИМС на лодке. Вместе с учителем и двумя учениками девятого класса мы отправились к озеру, встретили сотрудников. Они продолбили лед и согнали лебедей к берегу, где мы их ждали. Поймали лебедей на берегу, вот и вся спасательная операция, - рассказал Гэсэр Мункоев.
Позднее птиц осмотрел местный ветеринар, он сообщил о том, что у обеих птиц повреждены крылья. Лебедей приютила местный фермер Цыцыгма Жамбалдоржиева.
- После спасения мы решали, кто их возьмет. Я сразу отозвалась, все обрадовались. Все село участвовало. К нам привезли ветеринара. Потом мы их разместили в доме, затопили печку. Конечно, они в стрессовом состоянии были. Нам подвезли потом два мешка ячменя. Мы потихоньку наблюдали за ними, они начали пить и кушать. Позже нам позвонил Михаил Васильевич и организовал поездку на обследование в Улан-Удэ, - рассказала хозяйка фермерского хозяйства.
1 ноября лебедей привезли на осмотр в Улан-Удэ. В ветстанции их осмотрели ветеринары. Самцу, к сожалению, пришлось ампутировать поврежденное крыло. У самочки серьезных травм не нашли.
Ветеринарный врач Улан-Удэнской станции по борьбе с болезнями животных Вячеслав Бабуев сделал вывод, что в птиц стреляли.
Прооперированную птицу решили отдать этой же семье, которая приютила лебедей ранее.
- После операции лебедя везли как живого человека. Я сидела на заднем сиденье, а лебедь лежал рядом. Ветеринар нам сказал, что после наркоза может буянить. Лебедь начал резко поднимать голову и делать круги, я испугалась, что повредит себе шею, и стала его придерживать. Так мы ехали полтора часа. Когда приехали домой, поставили ему укол, чтобы он побыстрее отошел от наркоза. Ночью переживали за него, но на следующий день лебедь уже бегал. У хирурга легкая рука, хорошо сделал операцию, - рассказала «Номер один» фермер Цыцыгма Дамбаевна.
Лебедей скоро поселят в птичник – семья как раз строит новый дом для страуса эму, который у них недавно появился. Сейчас птицы живут в теплом зимовье.
- Раненый лебедь останется с нами, ведь летать он уже не сможет. Фермер Чингис Цыденов дал нам два мешка ячменя на корм. Насчет кличек пока не думали, заняты строительством, возможно, потом придумаем, - говорит фермер.
Цыцыгма – опытный фермер. Вместе с супругом они около десяти лет содержат птиц: индюков, гусей, также в хозяйстве есть пони, ослик и страус эму. К супругам приезжают на экскурсии дети, взрослые, останавливаются паломники.
- Не каждый сможет содержать таких птиц, их нужно держать подальше от собак. Это, конечно, ответственность. Будем следить. Тем более что наблюдать за животными очень интересно, - подытоживает фермер.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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