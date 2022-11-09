Общество 09.11.2022 в 11:15

Соцподдержка для сельчан

Министр соцзащиты Бурятии Татьяна Быкова провела совещание в Баунтовском районе
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Текст: Служба информации "Номер один"
Соцподдержка для сельчан
В режиме видеоконференцсвязи прошло совещание в рамках Дня министерства социальной защиты населения Бурятии в Баунтовском эвенкийском районе. В нем приняли участие представители администрации муниципального образования и общественных организаций, специалисты органа опеки и попечительства и другие.

Среди основных тем - реализация национального проекта «Демография» и социальных технологий на территории района, организация помощи семьям мобилизованных граждан и семьям добровольцев в СВО.

Как отметила в своем выступлении министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова, ведомство совместно с органами местного самоуправления, общественными организациями реализует государственную политику, направленную на поддержание уровня и повышение качества жизни граждан каждого муниципального образования и региона в целом.

- За десять месяцев 2022 года на социальные выплаты в Баунтовском районе направлено 61,5 млн рублей. Мерами социальной поддержки охвачено более 4 тыс. человек, это 50 % населения. Финансирование федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» за десять месяцев 2022 года составило 30,7 млн рублей. Выплаты при рождении детей получили 178 семей района, - сообщила министр. - В районе успешно развивается технология социальный контракт. На 1 октября помощь получили 20 граждан на сумму более 3 млн рублей.

Вместе с тем в рамках нацпроекта «Демография» организована работа по социальному обслуживанию на дому, которое получают 16 человек. Создано пять приемных семей для пожилых граждан, действует мобильная служба «Социальный экспресс», с начала года специалисты осуществили 11 выездов и предоставили 125 услуг. Работает Университет третьего возраста, факультеты которого посещают 124 сельских пенсионера.   

Еще один немаловажный вопрос оказался в центре обсуждения. Это организация помощи семьям мобилизованных граждан и семьям добровольцев в СВО. Как сообщила в ходе совещания заместитель главы по социальным вопросам МО «Баунтовский эвенкийский район» Ольга Бакуменко, отделом социальной защиты населения организовано патронатное сопровождение семей военнослужащих, добровольцев и мобилизованных.

- В Баунтовском районе на сопровождении находятся 42 семьи мобилизованных, все семьи обследованы, 12 из них обеспечены дровами за счет местного бюджета и организации, где работали мобилизованные. 12 семьям оказана материальная помощь. Работа продолжается. Сегодня во всех многофункциональных центрах принимаются заявления от семей мобилизованных, нуждающихся в помощи. Заявления рассматриваются отделами социальной защиты населения, которые при необходимости подключают другие ведомства и волонтеров, - уточнила Ольга Владиславовна.  

В завершение состоялась церемония награждения Благодарственными письмами министерства социальной защиты населения РБ. Их удостоены в том числе: коллектив волонтерского отряда «Серебро Витима», творческо-волонтерская группа «Открытые сердца» и председатель районного Совета ветеранов.

Фото: Минсоцзащиты РБ
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соцзащита

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