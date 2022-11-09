Жительница Бурятии через суд отстояла свой участок

Улан-удэнка подала в суд иск на соседа – он поставил забор на территории ее участка и не собирался его убирать, утверждая, что так и было.

В суде женщина сообщила, что препятствия в пользовании ею земельным участком не устранены, забор возведен ответчиком и не снесен, что создает препятствия в использовании ею собственного земельного участка. Просила иск удовлетворить.

Ответчик с исковыми требованиями не согласился. Он заявил, что участок был куплен соседкой в том виде и в тех границах которые имеют место.

Однако истица представила доказательства того, что участок земли, на котором предприимчивый сосед поставил забор, принадлежит ей. Женщина передала в суд акт выездного обследования объекта земельных отношений, составленный госинспектором, протокол об административном правонарушении, акт обследования, выписки из ЕГРН в отношении земельных участков истца и ответчика, материалы инвентаризации земель в кадастровом квартале, акт разбивки границ земельного участка с выносом в натуру границ земельного участка. Согласно документам, сосед прихватил 15,4 кв.м земли от чужого участка.

Истец утверждает, что земельный участок в указанном месте ответчику не предоставлялся, разрешительные документы на постройку на спорном участке ответчику не выдавались.

Ответчик был привлечен к административной ответственности по ст.7.1 КоАП РФ (Самовольное занятие земельного участка).

Суд принял решение исковые требования женщины удовлетворить.

«Обязать освободить земельный участок, не чинить препятствия в пользовании земельным участком», - резюмировал суд.





Фото: "Номер один"