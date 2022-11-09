В Бурятии ожидаются сильные снегопады

По информации Бурятского гидрометцентра, сегодня ночью и завтра днем на большей части территории республики ожидаются сильные снегопады с порывистым ветром до 15-17 м/с. Снег также прогнозируют и в Улан-Удэ.В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС Бурятии призывает жителей республики соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными. Водителям рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния, а в случае выезда - максимально учитывать погодные условия, дорожную обстановку и соблюдать правила безопасности дорожного движения.Фото: «Номер один»