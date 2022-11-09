Уже третья авиакомпания запускает рейсы из Иркутска в Таиланд

Туркомпания АNEX Tour сообщила об начале прямых полётов из Иркутска на тайский курорт Пхукет. Рейсы стартуют с 28 ноября, полётное время около 7 часов. Перевозчиком выступила авиакомпания Azur Air, которая будет осуществлять в зимнее время три рейса в неделю.- Это уже третья авиакомпания, которая с ноября начала летать в Таиланд, ранее Pegas Fly запустил рейсы до аэропорта Краби, а S7 Airlines - до Бангкока, - сообщила улан-удэнский менеджер по выездному туризму Мария Широкова.- У нас очень большие ожидания на этом направлении, поскольку Таиланд снял практически все коронавирусные ограничения, а туристы за эти годы соскучились по Азии.Пока препятствует туристическим поездкам только цена - стоимость туров как минимум в два раза выше, чем до начала СВО, и составляет свыше 100 тысяч рублей на человека.Фото: pixabay.com