Русский драмтеатр в Улан-Удэ направил средства в поддержку военнослужащих

- В октябре мы перевели для поддержки военнослужащих вооруженных сил России, участвующих в специальной военной операции, свыше 79 тысяч рублей, потому что не можем остаться в стороне, - прокомментировала директор театра Наталья Светозарова.







Государственный русский драматический театр им. Н.А. Бестужева внёс свою лепту в поддержку мобилизованных земляков. Артисты и коллектив театра перечислили в Фонд АНО «Содействие» 79 тысяч 415 рублей.Напомним, в октябре министерство культуры Бурятии и его подведомственные учреждения провели благотворительный концерт «Нэгэдэе/Мы вместе», все средства от продажи билетов были перечислены в АНО «Содействие» на помощь военнослужащим, участвующим в СВО.Фото: Александра Данилова