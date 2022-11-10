Общество 10.11.2022 в 12:27

Русский драмтеатр в Улан-Удэ направил средства в поддержку военнослужащих

Коллектив театра собрал почти 80 тысяч рублей для помощи мобилизованным землякам
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Текст: Иван Иванов
Русский драмтеатр в Улан-Удэ направил средства в поддержку военнослужащих
Государственный русский драматический театр им. Н.А. Бестужева внёс свою лепту в поддержку мобилизованных земляков. Артисты и коллектив театра перечислили в Фонд АНО «Содействие» 79 тысяч 415 рублей.

- В октябре мы перевели для поддержки военнослужащих вооруженных сил России, участвующих в специальной военной операции, свыше 79 тысяч рублей, потому что не можем остаться в стороне, - прокомментировала директор театра Наталья Светозарова.

Напомним, в октябре министерство культуры Бурятии и его подведомственные учреждения провели благотворительный концерт «Нэгэдэе/Мы вместе», все средства от продажи билетов были перечислены в АНО «Содействие» на помощь военнослужащим, участвующим в СВО.

Фото: Александра Данилова
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