Общество 10.11.2022 в 12:40

Жители Улан-Удэ сами смогут подсыпать скользкие улицы

Для этого мэрия установила специальные ящики с песком
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Текст: Константин Воронов
Жители Улан-Удэ сами смогут подсыпать скользкие улицы
В Улан-Удэ на опасных подъемах и спусках дорог установлено порядка 70 ящиков с песком. Как сообщили в мэрии, это сделано для того, чтобы в случае гололеда была возможность оперативно его ликвидировать.

- Во время снегопадов наша техника в усиленном режиме подсыпает городские дороги. Однако мгновенно подсыпать все дороги невозможно, особенно в периоды продолжительных снегопадов. Поэтому мы установили ящики с песком со свободным доступом, чтобы при необходимости можно было подсыпать скользкие участки вручную, - отметил директор Комбината по благоустройству Владимир Соснин.

В мэрии отметили, что ящиками также могут пользоваться автомобилисты и пешеходы, если будет необходима экстренная подсыпка. Кроме того, уборщики территорий Комбината по благоустройству в периоды снегопадов вручную подсыпают опасные участки, в том числе и на пешеходных зонах.

Специалисты комбината будут постоянно следить за наличием песка в ящиках и при необходимости наполнять их.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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