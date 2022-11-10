Жители Улан-Удэ сами смогут подсыпать скользкие улицы

В Улан-Удэ на опасных подъемах и спусках дорог установлено порядка 70 ящиков с песком. Как сообщили в мэрии, это сделано для того, чтобы в случае гололеда была возможность оперативно его ликвидировать.- Во время снегопадов наша техника в усиленном режиме подсыпает городские дороги. Однако мгновенно подсыпать все дороги невозможно, особенно в периоды продолжительных снегопадов. Поэтому мы установили ящики с песком со свободным доступом, чтобы при необходимости можно было подсыпать скользкие участки вручную, - отметил директор Комбината по благоустройству Владимир Соснин.В мэрии отметили, что ящиками также могут пользоваться автомобилисты и пешеходы, если будет необходима экстренная подсыпка. Кроме того, уборщики территорий Комбината по благоустройству в периоды снегопадов вручную подсыпают опасные участки, в том числе и на пешеходных зонах.Специалисты комбината будут постоянно следить за наличием песка в ящиках и при необходимости наполнять их.Фото: мэрия Улан-Удэ