Общество 10.11.2022 в 16:21

В Бурятии пока нет ясности с досрочным повышением тарифов на коммуналку

РСТ к расчётам индексации пока не приступала
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии пока нет ясности с досрочным повышением тарифов на коммуналку
Как ранее сообщало Минэкономразвития РФ, правительство разрешило коммунальщикам увеличить величину тарифов с 1 декабря 2022 года вместо 1 июля 2023 года. Досрочное и весьма существенное повышение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло и вывоз мусора. Предельный уровень роста тарифов с 1 декабря 2022 года для населения в РФ составит 9%.

Это значит, что в среднем с одной благоустроенной квартиры семья заплатит дополнительно около 4 тысячи рублей за год.

«Средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц при реализации этих тарифных решений вырастет на 324 рубля», - сообщало Минэкономразвития.

Окончательное решение об уровне индексации тарифов отдано на откуп властей регионов РФ. Между тем, в Бурятии ситуация пока не ясна. До анонсированного повышения остаётся три недели, а Республиканская служба по тарифам ещё не приступила к расчёту индексации. Хотя подобные вещи ранее делались задолго по повышения.

- Постановления правительства по данному вопросу не принято, никаких указаний из федерального центра не поступало, - сообщили «Номер один» в РСТ.

Не исключено, что вопрос резкого повышения коммунальных тарифов приобретает не экономический, а больше политический характер, и чиновники затягивают принятие окончательного решения.

Напомним, последнее повышение тарифов на ЖКХ происходило 1 июля этого года. Тогда, в частности, кубометр холодной воды подорожал на 92 копейки, отведение сточных вод - на 1 рубль 20 копеек, а стоимость одного киловатт-часа электроэнергии составила 3,178 рубля.

Фото: «Номер один»
Теги
тарифы жкх рост цен

Все новости

В Улан-Удэ 14 горожан наградили знаком «Почетный донор»
10.11.2022 в 17:35
В Улан-Удэ после возвращения из детсада родители обнаружили на теле дочери раны
10.11.2022 в 17:33
Только освободившийся из колонии житель Бурятии убил двух человек
10.11.2022 в 17:26
В Бурятии пока нет ясности с досрочным повышением тарифов на коммуналку
10.11.2022 в 16:21
В Улан-Удэ новый сотрудник обокрал магазин почти сразу после трудоустройства
10.11.2022 в 15:39
Подростка из Бурятии наградили за спасение третьеклассника
10.11.2022 в 15:11
Победители борцовского турнира в Улан-Удэ получат денежные премии
10.11.2022 в 14:55
В Улан-Удэ обсудили расходы на социальную сферу
10.11.2022 в 14:40
В Бурятии введен режим повышенной готовности в поселке Таксимо
10.11.2022 в 14:23
Павильон Бурятии признали лучшим на Восточном экономическом форуме
10.11.2022 в 13:31
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ 14 горожан наградили знаком «Почетный донор»

Среди награжденных доноров – член Молодежной палаты Улан-Удэнского Горсовета

10.11.2022 в 17:35
В Улан-Удэ после возвращения из детсада родители обнаружили на теле дочери раны
Однако в садике утверждают, что царапины были получены вне стен учреждения
10.11.2022 в 17:33
Подростка из Бурятии наградили за спасение третьеклассника
Мужество Никиты Лобастова отметили в Совете Федерации
10.11.2022 в 15:11
Павильон Бурятии признали лучшим на Восточном экономическом форуме
Его концепция отражает особую атмосферу республики и энергию Байкала
10.11.2022 в 13:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru