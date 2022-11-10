В Бурятии пока нет ясности с досрочным повышением тарифов на коммуналку

Как ранее сообщало Минэкономразвития РФ, правительство разрешило коммунальщикам увеличить величину тарифов с 1 декабря 2022 года вместо 1 июля 2023 года. Досрочное и весьма существенное повышение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло и вывоз мусора. Предельный уровень роста тарифов с 1 декабря 2022 года для населения в РФ составит 9%.Это значит, что в среднем с одной благоустроенной квартиры семья заплатит дополнительно около 4 тысячи рублей за год.«Средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц при реализации этих тарифных решений вырастет на 324 рубля», - сообщало Минэкономразвития.Окончательное решение об уровне индексации тарифов отдано на откуп властей регионов РФ. Между тем, в Бурятии ситуация пока не ясна. До анонсированного повышения остаётся три недели, а Республиканская служба по тарифам ещё не приступила к расчёту индексации. Хотя подобные вещи ранее делались задолго по повышения.- Постановления правительства по данному вопросу не принято, никаких указаний из федерального центра не поступало, - сообщили «Номер один» в РСТ.Не исключено, что вопрос резкого повышения коммунальных тарифов приобретает не экономический, а больше политический характер, и чиновники затягивают принятие окончательного решения.Напомним, последнее повышение тарифов на ЖКХ происходило 1 июля этого года. Тогда, в частности, кубометр холодной воды подорожал на 92 копейки, отведение сточных вод - на 1 рубль 20 копеек, а стоимость одного киловатт-часа электроэнергии составила 3,178 рубля.Фото: «Номер один»