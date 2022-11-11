Прокуратура констатировала отсутствие контроля за маршрутками в Улан-Удэ

Прокуратура Бурятии провела проверку публикаций в СМИ о плохом обеспечении жителей сотых кварталов Улан-Удэ услугами общественного транспорта.«Транспортное обслуживание указанного микрорайона города осуществляют городские маршруты № 1, 40, 70, 71, 80 и 92. В ходе проверки выявлено ненадлежащее осуществление Комитетом по транспорту администрации Улан-Удэ полномочий по контролю за исполнением перевозчиками своих обязанностей. Меры реагирования по несоблюдению перевозчиками интервалов движения не принимались, предписания не вносились, штрафные санкции с перевозчика за ненадлежащее исполнение обязательств не взыскивались», - констатировали в надзорном ведомстве.В связи с этим прокурор внес председателю Комитета по транспорту представление, которое находится на рассмотрении. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.Фото: «Номер один»