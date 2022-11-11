Общество 11.11.2022 в 08:16

Прокуратура констатировала отсутствие контроля за маршрутками в Улан-Удэ

Председателю комитета по транспорту внесено представление
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Текст: Константин Воронов
Прокуратура констатировала отсутствие контроля за маршрутками в Улан-Удэ
Прокуратура Бурятии провела проверку публикаций в СМИ о плохом обеспечении жителей сотых кварталов Улан-Удэ услугами общественного транспорта.

«Транспортное обслуживание указанного микрорайона города осуществляют городские маршруты № 1, 40, 70, 71, 80 и 92. В ходе проверки выявлено ненадлежащее осуществление Комитетом по транспорту администрации Улан-Удэ полномочий по контролю за исполнением перевозчиками своих обязанностей. Меры реагирования по несоблюдению перевозчиками интервалов движения не принимались, предписания не вносились, штрафные санкции с перевозчика за ненадлежащее исполнение обязательств не взыскивались», - констатировали в надзорном ведомстве.

В связи с этим прокурор внес председателю Комитета по транспорту представление, которое находится на рассмотрении. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.

Фото: «Номер один»
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